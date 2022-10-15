https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824341857.html

Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой

Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой - РИА Новости, 15.10.2022

Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой

Бойцы группы "Вагнер" оборудуют взводные опорные пункты на передовой и не будут сдавать те территории, где находятся, рассказал в интервью РИА Новости боец... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T22:31

2022-10-15T22:31

2022-10-15T22:41

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чвк "вагнер"

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 15 окт - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" оборудуют взводные опорные пункты на передовой и не будут сдавать те территории, где находятся, рассказал в интервью РИА Новости боец группы.По его словам, в последнее время украинские подразделения неоднократно пытались прорвать оборону российских сил на лисичанском направлении. Для сохранения жизней личного состава было принято решение оборудовать дополнительные взводные опорные пункты."Недооценивать противника нельзя. За все время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников" - отметил собеседник агентства.Бойцы на передовой полны решимости отбить все атаки противника, они копают окопы и устанавливают бетонные колпаки над стрелковыми ячейками. По их словам, такое сооружение может даже выдерживать прямое попадание 120-миллиметровой мины."Мы не сдадим те территории, где находится... "Вагнер" - ну это уже всем понятно" - добавил боец группы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

лисичанск

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Бойцы разведгруппы "Вагнер" на лисичанском направлении Бойцы разведывательного взвода группы "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-15T22:31 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины, лисичанск, чвк "вагнер"