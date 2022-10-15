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Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой - РИА Новости, 15.10.2022
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https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824341857.html
Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой
Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой - РИА Новости, 15.10.2022
Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой
Бойцы группы "Вагнер" оборудуют взводные опорные пункты на передовой и не будут сдавать те территории, где находятся, рассказал в интервью РИА Новости боец... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T22:31
2022-10-15T22:41
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
вооруженные силы украины
лисичанск
чвк "вагнер"
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 15 окт - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" оборудуют взводные опорные пункты на передовой и не будут сдавать те территории, где находятся, рассказал в интервью РИА Новости боец группы.По его словам, в последнее время украинские подразделения неоднократно пытались прорвать оборону российских сил на лисичанском направлении. Для сохранения жизней личного состава было принято решение оборудовать дополнительные взводные опорные пункты."Недооценивать противника нельзя. За все время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников" - отметил собеседник агентства.Бойцы на передовой полны решимости отбить все атаки противника, они копают окопы и устанавливают бетонные колпаки над стрелковыми ячейками. По их словам, такое сооружение может даже выдерживать прямое попадание 120-миллиметровой мины."Мы не сдадим те территории, где находится... "Вагнер" - ну это уже всем понятно" - добавил боец группы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
лисичанск
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Бойцы разведгруппы "Вагнер" на лисичанском направлении
Бойцы разведывательного взвода группы "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины, лисичанск, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, ЧВК "Вагнер"
22:31 15.10.2022 (обновлено: 22:41 15.10.2022)
 
Бойцы "Вагнера" оборудуют взводные опорные пункты на передовой

Боец группы "Вагнер": на передовой оборудуются дополнительные взводные опорные пункты

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 15 окт - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" оборудуют взводные опорные пункты на передовой и не будут сдавать те территории, где находятся, рассказал в интервью РИА Новости боец группы.
По его словам, в последнее время украинские подразделения неоднократно пытались прорвать оборону российских сил на лисичанском направлении. Для сохранения жизней личного состава было принято решение оборудовать дополнительные взводные опорные пункты.
"Недооценивать противника нельзя. За все время противник показал, что может воевать, потому что там много наемников" - отметил собеседник агентства.
Бойцы на передовой полны решимости отбить все атаки противника, они копают окопы и устанавливают бетонные колпаки над стрелковыми ячейками. По их словам, такое сооружение может даже выдерживать прямое попадание 120-миллиметровой мины.
"Мы не сдадим те территории, где находится... "Вагнер" - ну это уже всем понятно" - добавил боец группы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаВооруженные силы УкраиныЛисичанскЧВК "Вагнер"
 
 
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