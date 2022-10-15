https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html

Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск

Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск - РИА Новости, 15.10.2022

Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск

Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:00

2022-10-15T18:00

2022-10-15T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Стремоусов вновь обратился к жителям правобережной части области по возможности отойти от линии боевого соприкосновения."Просим вас быть аккуратными на правобережной части Херсонской области и при возможности отойти от линии боевого соприкосновения и сохранить свою жизнь", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины