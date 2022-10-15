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Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск - РИА Новости, 15.10.2022
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск
Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:00
2022-10-15T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Стремоусов вновь обратился к жителям правобережной части области по возможности отойти от линии боевого соприкосновения."Просим вас быть аккуратными на правобережной части Херсонской области и при возможности отойти от линии боевого соприкосновения и сохранить свою жизнь", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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херсонская область
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
18:00 15.10.2022 (обновлено: 18:02 15.10.2022)
 
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск

Херсонские власти: армия России отразила попытку прорыва на Бериславском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
"Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Стремоусов вновь обратился к жителям правобережной части области по возможности отойти от линии боевого соприкосновения.
"Просим вас быть аккуратными на правобережной части Херсонской области и при возможности отойти от линии боевого соприкосновения и сохранить свою жизнь", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
13:08
Контрнаступление ВСУ свелось к обстрелам, заявили херсонские власти
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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