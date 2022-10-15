https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824311164.html
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск - РИА Новости, 15.10.2022
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск
Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:00
2022-10-15T18:00
2022-10-15T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:3253:1829_1920x0_80_0_0_459faee57b56f47864d21fc19a71f51d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов."Полный провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области", - написал Стремоусов в своем Telegram-канале.Стремоусов вновь обратился к жителям правобережной части области по возможности отойти от линии боевого соприкосновения."Просим вас быть аккуратными на правобережной части Херсонской области и при возможности отойти от линии боевого соприкосновения и сохранить свою жизнь", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816513398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_90122ff1ac3fd43b8b212c767a0e8da3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
18:00 15.10.2022 (обновлено: 18:02 15.10.2022)
Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск
Херсонские власти: армия России отразила попытку прорыва на Бериславском направлении