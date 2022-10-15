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За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824273827.html
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 15.10.2022
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ
Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:20
2022-10-15T14:20
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
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технологии, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 15.10.2022
 
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ

Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 5,8 тысячи танков и бронемашин ВСУ

© AP Photo / Sergei GritsПодбитый украинский танк в Донецкой области
Подбитый украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Подбитый украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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