https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824273827.html
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 15.10.2022
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ
Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:20
2022-10-15T14:20
2022-10-15T14:20
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102329/67/1023296746_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_a96a9db4b218d108edfb776e2c721c12.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102329/67/1023296746_67:0:1934:1400_1920x0_80_0_0_56c97cd8c2b8522b663ad357b8e36d8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ
Минобороны: с начала спецоперации уничтожено почти 5,8 тысячи танков и бронемашин ВСУ