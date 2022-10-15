https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824273827.html

За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ

За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ - РИА Новости, 15.10.2022

За время спецоперации уничтожено около 5,8 тысячи единиц боевой техники ВСУ

Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:20

2022-10-15T14:20

2022-10-15T14:20

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Уже почти 5,8 тысяч украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5792 танка и других боевых бронированных машин, 869 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3475 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6580 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)