https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269451.html
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 15.10.2022
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище
Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:50
2022-10-15T13:50
2022-10-15T13:56
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
войска воздушно-космической обороны
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d27684ad7979064df8a3079ccddb4f5c.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России."В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653968_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3f0348750748285e23f7fea8e96b4ecf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Херсонская область
13:50 15.10.2022 (обновлено: 13:56 15.10.2022)
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище
Минобороны: российские военные уничтожили катера и баржи ВСУ в Каховском водохранилище