https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269451.html

Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище

Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 15.10.2022

Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище

Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:50

2022-10-15T13:50

2022-10-15T13:56

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

войска воздушно-космической обороны

херсонская область

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России."В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, херсонская область