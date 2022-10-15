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Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище - РИА Новости, 15.10.2022
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище
Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:50
2022-10-15T13:56
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
войска воздушно-космической обороны
херсонская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России."В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824269110.html
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россия, безопасность, войска воздушно-космической обороны, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Херсонская область
13:50 15.10.2022 (обновлено: 13:56 15.10.2022)
 
Российские военные уничтожили десант ВСУ в Каховском водохранилище

Минобороны: российские военные уничтожили катера и баржи ВСУ в Каховском водохранилище

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ударами по формированию десанта в бахте Каховского водохранилища, сообщили в субботу в Минобороны России.
"В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населенным пунктом Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", - заявили в Минобороны.
Российские десантники выполняют задание на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВойска воздушно-космической обороныХерсонская область
 
 
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