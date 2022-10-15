https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269033.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:16

2022-10-15T16:16

2022-10-15T16:16

россия

украина

инфографика

спецоперация

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Сорвана подготовка речной десантной операции ВСУ в районе Запорожской АЭС, а также наведение переправ через реки Оскол и Ингулец. Погибло более 450 украинских военнослужащих. Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы четыре пункта управления, 142 района скопления живой силы и техники, 53 артиллерийских расчета, пять складов боеприпасов. Истребительная авиация и средства ПВО сбили самолет Су-25, десять беспилотников, 18 реактивных снарядов и две противорадиолокационные ракеты.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 323 самолета, 161 вертолет, 2236 беспилотников, 380 зенитных ракетных комплексов, 869 реактивных систем залпового огня, 5792 танка и другие бронемашины, 3475 орудий полевой артиллерии и 6580 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, инфографика, спецоперация, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, николаевская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)