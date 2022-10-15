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Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол
Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол - РИА Новости, 15.10.2022
Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол
Российские военные не позволили ротной тактической группе ВСУ переправиться через реку Оскол у населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T13:43
2022-10-15T14:31
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
украина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили ротной тактической группе ВСУ переправиться через реку Оскол у населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.Уточняется, что при помощи армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военных, а также четыре бронеавтомобиля и два пикапа.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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россия
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россия, безопасность, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Украина
13:43 15.10.2022 (обновлено: 14:31 15.10.2022)
 
Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

Минобороны: российские военные сорвали переправу тактической группы ВСУ через Оскол

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета
Работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили ротной тактической группе ВСУ переправиться через реку Оскол у населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.
Уточняется, что при помощи армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военных, а также четыре бронеавтомобиля и два пикапа.
Нанесение удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
13:45Специальная военная операция на Украине
Российская артиллерия поразила позиции ВСУ на Купянском направлении
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьУкраина
 
 
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