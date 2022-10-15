https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824268476.html

Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол - РИА Новости, 15.10.2022

Российские военные сорвали переправу ВСУ через Оскол

Российские военные не позволили ротной тактической группе ВСУ переправиться через реку Оскол у населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщило... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T13:43

2022-10-15T13:43

2022-10-15T14:31

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

харьковская область

украина

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили ротной тактической группе ВСУ переправиться через реку Оскол у населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщило Минобороны.Уточняется, что при помощи армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военных, а также четыре бронеавтомобиля и два пикапа.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824268834.html

россия

харьковская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, харьковская область, украина