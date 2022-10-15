https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824257228.html
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных - РИА Новости, 15.10.2022
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных
В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:06
2022-10-15T12:06
2022-10-15T12:07
лдпр
общество
россия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823823524_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_08056178cebf9c1b01ac0dec8520af38.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации."Требования уже озвучивались неоднократно! Все мобилизованные должны быть годны по здоровью, полностью экипированы и обучены по стандартам, установленным Минобороны. Любые отклонения - это самая настоящая халатность", - сообщили в ЛДПР РИА Новости.В партии призвали главную военную прокуратуру и минобороны "жестко пресекать попытки отправлять на фронт неподготовленных бойцов".По информации партии, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже отмечал, что минимальный срок подготовки мобилизованного - один месяц, при этом главная задача любого командира - беречь жизни личного состава, а не относиться к этому формально.
https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823823524_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_3ce726beecac1ad67070495823cd19a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, общество, россия, частичная мобилизация в россии
ЛДПР, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
12:06 15.10.2022 (обновлено: 12:07 15.10.2022)
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных
В ЛДПР призвали пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации