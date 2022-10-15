https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824257228.html

В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных

В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных - РИА Новости, 15.10.2022

В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных

В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:06

2022-10-15T12:06

2022-10-15T12:07

лдпр

общество

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации."Требования уже озвучивались неоднократно! Все мобилизованные должны быть годны по здоровью, полностью экипированы и обучены по стандартам, установленным Минобороны. Любые отклонения - это самая настоящая халатность", - сообщили в ЛДПР РИА Новости.В партии призвали главную военную прокуратуру и минобороны "жестко пресекать попытки отправлять на фронт неподготовленных бойцов".По информации партии, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже отмечал, что минимальный срок подготовки мобилизованного - один месяц, при этом главная задача любого командира - беречь жизни личного состава, а не относиться к этому формально.

https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лдпр, общество, россия, частичная мобилизация в россии