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В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных - РИА Новости, 15.10.2022
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В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных - РИА Новости, 15.10.2022
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных
В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T12:06
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лдпр
общество
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации."Требования уже озвучивались неоднократно! Все мобилизованные должны быть годны по здоровью, полностью экипированы и обучены по стандартам, установленным Минобороны. Любые отклонения - это самая настоящая халатность", - сообщили в ЛДПР РИА Новости.В партии призвали главную военную прокуратуру и минобороны "жестко пресекать попытки отправлять на фронт неподготовленных бойцов".По информации партии, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже отмечал, что минимальный срок подготовки мобилизованного - один месяц, при этом главная задача любого командира - беречь жизни личного состава, а не относиться к этому формально.
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лдпр, общество, россия, частичная мобилизация в россии
ЛДПР, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России
12:06 15.10.2022 (обновлено: 12:07 15.10.2022)
 
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных

В ЛДПР призвали пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных
Военнослужащие из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие из числа мобилизованных. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В ЛДПР призвали проверять подготовленность мобилизованных и пресекать отправку неподготовленных людей в зону спецоперации.
"Требования уже озвучивались неоднократно! Все мобилизованные должны быть годны по здоровью, полностью экипированы и обучены по стандартам, установленным Минобороны. Любые отклонения - это самая настоящая халатность", - сообщили в ЛДПР РИА Новости.
В партии призвали главную военную прокуратуру и минобороны "жестко пресекать попытки отправлять на фронт неподготовленных бойцов".
По информации партии, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже отмечал, что минимальный срок подготовки мобилизованного - один месяц, при этом главная задача любого командира - беречь жизни личного состава, а не относиться к этому формально.
Путин: в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 16:21
Частичная мобилизация закончится в течение двух недель, заявил Путин
 
ЛДПРОбществоРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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