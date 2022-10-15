https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824255921.html

Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО

Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО - РИА Новости, 15.10.2022

Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО

Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:58

2022-10-15T11:58

2022-10-15T14:31

россия

зрк с-300

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка ликвидации пусковых установок противника. На записи видно, что после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО."Ланцет" — барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA AERO в инициативном порядке. Он оснащен трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.

https://ria.ru/20221013/lantset-1823742763.html

россия

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Дарья Буймова

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Уничтожение украинского комплекса ПВО С-300 российским ударным БПЛА "Ланцет" Российский ударный БПЛА "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка поражения. 2022-10-15T11:58 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, зрк с-300, в мире, безопасность