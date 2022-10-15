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Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО - РИА Новости, 15.10.2022
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Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО - РИА Новости, 15.10.2022
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО
Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:58
2022-10-15T14:31
россия
зрк с-300
в мире
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка ликвидации пусковых установок противника. На записи видно, что после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО."Ланцет" — барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA AERO в инициативном порядке. Он оснащен трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.
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Уничтожение украинского комплекса ПВО С-300 российским ударным БПЛА "Ланцет"
Российский ударный БПЛА "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка поражения.
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россия, зрк с-300, в мире, безопасность
Россия, ЗРК С-300, В мире, Безопасность
11:58 15.10.2022 (обновлено: 14:31 15.10.2022)
 
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО

Российские военные БПЛА "Ланцет" уничтожили комплекс ПВО ВСУ на Запорожском направлении

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка ликвидации пусковых установок противника. На записи видно, что после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.
"Ланцет" — барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA AERO в инициативном порядке. Он оснащен трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.
Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.
Применение модернизированного боеприпаса Ланцет. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:04Специальная военная операция на Украине
Минобороны опубликовало видео с применением боеприпаса "Ланцет" по ВСУ
 
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