https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824255921.html
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО - РИА Новости, 15.10.2022
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО
Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:58
2022-10-15T11:58
2022-10-15T14:31
россия
зрк с-300
в мире
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка ликвидации пусковых установок противника. На записи видно, что после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО."Ланцет" — барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA AERO в инициативном порядке. Он оснащен трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.
https://ria.ru/20221013/lantset-1823742763.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824260313_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dc98422fd09f09e8de9c7c08fbe70b8c.png
Уничтожение украинского комплекса ПВО С-300 российским ударным БПЛА "Ланцет"
Российский ударный БПЛА "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка поражения.
2022-10-15T11:58
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зрк с-300, в мире, безопасность
Россия, ЗРК С-300, В мире, Безопасность
11:58 15.10.2022 (обновлено: 14:31 15.10.2022)
Российские военные уничтожили украинский комплекс ПВО
Российские военные БПЛА "Ланцет" уничтожили комплекс ПВО ВСУ на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка ликвидации пусковых установок противника. На записи видно, что после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.
"Ланцет" — барражирующий дрон-камикадзе, разработанный компанией ZALA AERO в инициативном порядке. Он оснащен трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.
Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.