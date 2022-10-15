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ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824244356.html
ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР
ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 15.10.2022
ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:15
2022-10-15T10:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено... до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. За прошедшие сутки они очистили более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Бондарево и Караван-Солодкий.
https://ria.ru/20221013/koptery-1823625797.html
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луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Безопасность
10:15 15.10.2022
 
ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска потеряли за сутки до 40 человек и танк

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено... до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. За прошедшие сутки они очистили более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Бондарево и Караван-Солодкий.
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 11:18Специальная военная операция на Украине
Народная милиция ДНР намерена организовать производство коптеров
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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