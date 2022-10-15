https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824244356.html

ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР

ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 15.10.2022

ВСУ потеряли за сутки до 40 человек, сообщили в ЛНР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:15

2022-10-15T10:15

2022-10-15T10:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 40 человек личного состава, танк и три артиллерийские установки, сообщает Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено... до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров, 13 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование. За прошедшие сутки они очистили более семи гектаров территории от взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Бондарево и Караван-Солодкий.

https://ria.ru/20221013/koptery-1823625797.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, безопасность