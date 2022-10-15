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Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития - РИА Новости, 15.10.2022
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Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития - РИА Новости, 15.10.2022
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития
Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:19
2022-10-15T16:35
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития", - говорится в документе.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
16:19 15.10.2022 (обновлено: 16:35 15.10.2022)
 
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития

Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития, включая АБИИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития", - говорится в документе.
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