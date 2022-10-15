https://ria.ru/20221015/spetsmery-1824295125.html

Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития

Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития - РИА Новости, 15.10.2022

Путин вывел из-под экономических спецмер несколько институтов развития

Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:19

2022-10-15T16:19

2022-10-15T16:35

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вывел из-под экономических спецмер РФ ряд институтов развития, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях применения некоторых указов президента Российской Федерации постановляю установить, что запреты, предусмотренные пунктом 3 указа президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, не распространяются на Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк, Новый банк развития, Российско-Кыргызский Фонд развития", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824171685.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин