https://ria.ru/20221015/soyuzmultfilm-1824240070.html

"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов

"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов - РИА Новости, 15.10.2022

"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с тематическим оформлением... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:27

2022-10-15T09:27

2022-10-15T09:27

союзмультфильм

общество

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с тематическим оформлением интерьеров по мотивам популярных мультфильмов, в частности, "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Маугли", "38 Попугаев", "Зебра в клеточку"."Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак", - говорится в сообщении пресс-службы киностудии.Отмечается, что франшиза дает возможность использовать тематические оформления интерьеров и меню для кафе и ресторанов, выполненных по мотивам классических и новых анимационных картин - это "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Крутиксы", "Маугли", "38 Попугаев" и "Зебра в клеточку". Киоски и фуд-траки могут быть оформлены в стилистике мультфильмов "Умка", "Винни-пух", "Малыш и Карлсон", "Чиполино". Особенностью "Союзмульткафе" станет интеграция игровых пространств.Чибисов добавил, что у киностудии уже есть две франшизы – мультимедийный центр "Союзмультпарк" и развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб"."Союзмульткафе" может стать логичным дополнением к тематическому павильону, детскому центру. Также мы рассчитываем, что формат "Союзмульткафе" станет востребован в торговых центрах и моллах. А для небольшого города тематическое кафе может стать популярным местом проведения семейного досуга", - отметил он.В пресс-службе пояснили, что официальная презентация концептов, планов развития франчайзинговой сети "Союзмульткафе" ожидается в рамках выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.

https://ria.ru/20220907/nft-1814996625.html

https://ria.ru/20220727/importozameschenie-1805377794.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

союзмультфильм, общество, россия