https://ria.ru/20221015/soyuzmultfilm-1824240070.html
"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов
"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов - РИА Новости, 15.10.2022
"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с тематическим оформлением... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:27
2022-10-15T09:27
2022-10-15T09:27
союзмультфильм
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95155/39/951553976_0:39:600:377_1920x0_80_0_0_d3bed502c1e472ad7370a856875260d5.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с тематическим оформлением интерьеров по мотивам популярных мультфильмов, в частности, "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Маугли", "38 Попугаев", "Зебра в клеточку"."Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак", - говорится в сообщении пресс-службы киностудии.Отмечается, что франшиза дает возможность использовать тематические оформления интерьеров и меню для кафе и ресторанов, выполненных по мотивам классических и новых анимационных картин - это "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Крутиксы", "Маугли", "38 Попугаев" и "Зебра в клеточку". Киоски и фуд-траки могут быть оформлены в стилистике мультфильмов "Умка", "Винни-пух", "Малыш и Карлсон", "Чиполино". Особенностью "Союзмульткафе" станет интеграция игровых пространств.Чибисов добавил, что у киностудии уже есть две франшизы – мультимедийный центр "Союзмультпарк" и развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб"."Союзмульткафе" может стать логичным дополнением к тематическому павильону, детскому центру. Также мы рассчитываем, что формат "Союзмульткафе" станет востребован в торговых центрах и моллах. А для небольшого города тематическое кафе может стать популярным местом проведения семейного досуга", - отметил он.В пресс-службе пояснили, что официальная презентация концептов, планов развития франчайзинговой сети "Союзмульткафе" ожидается в рамках выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.
https://ria.ru/20220907/nft-1814996625.html
https://ria.ru/20220727/importozameschenie-1805377794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95155/39/951553976_0:0:588:440_1920x0_80_0_0_2c9e6a0fec35dc5596762aaad9e80d66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзмультфильм, общество, россия
Союзмультфильм, Общество, Россия
"Союзмультфильм" запустит франшизу семейных кафе различных форматов
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" объявила о запуске франшизы "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с тематическим оформлением интерьеров по мотивам популярных мультфильмов, в частности, "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Маугли", "38 Попугаев", "Зебра в клеточку".
"Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак", - говорится в сообщении пресс-службы киностудии.
Отмечается, что франшиза дает возможность использовать тематические оформления интерьеров и меню для кафе и ресторанов, выполненных по мотивам классических и новых анимационных картин - это "Простоквашино", "Тайна третьей планеты", "Крутиксы", "Маугли", "38 Попугаев" и "Зебра в клеточку". Киоски и фуд-траки могут быть оформлены в стилистике мультфильмов "Умка", "Винни-пух", "Малыш и Карлсон", "Чиполино". Особенностью "Союзмульткафе" станет интеграция игровых пространств.
"Формат семейного кафе в целом сейчас ограниченно представлен в линейке существующих ресторанных франшиз, и мы решили заполнить эту нишу. Наличие игровых пространств делает наши кафе многофункциональными: в них можно проводить тематические детские мероприятия, праздники и дни рождения, мастер-классы", - приводятся слова коммерческого директора "Союзмультфильма" Владимира Чибисова.
Чибисов добавил, что у киностудии уже есть две франшизы – мультимедийный центр "Союзмультпарк" и развлекательно-познавательный центр "Союзмультклуб".
"Союзмульткафе" может стать логичным дополнением к тематическому павильону, детскому центру. Также мы рассчитываем, что формат "Союзмульткафе" станет востребован в торговых центрах и моллах. А для небольшого города тематическое кафе может стать популярным местом проведения семейного досуга", - отметил он.
В пресс-службе пояснили, что официальная презентация концептов, планов развития франчайзинговой сети "Союзмульткафе" ожидается в рамках выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO, которая пройдет с 17 по 20 октября.