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В Калужской области открылся музейно-выставочный центр "Сергиев скит"

В Калужской области открылся музейно-выставочный центр "Сергиев скит" - РИА Новости, 16.10.2022

В Калужской области открылся музейно-выставочный центр "Сергиев скит"

Открытие музейно-выставочного центра "Сергиев скит" и выставки "Великая княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" состоялось... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-15T19:05

2022-10-15T19:05

2022-10-16T09:50

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КАЛУГА, 15 окт - РИА Новости. Открытие музейно-выставочного центра "Сергиев скит" и выставки "Великая княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" состоялось в субботу в деревне Мстихино Калужской области, передает корреспондент РИА Новости."Открытие выставочного центра и выставки имеют большое значение для всех россиян, поскольку это место крепко связано с историей и культурой России, ее духовной жизни и великих людей, посвятивших свою жизнь служению отечеству", - сказала на торжественной церемонии открытия председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.По ее словам, музейный центр открывается в год 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и здесь представлены немало записей, рисунков, писем великой княгини Елизаветы Федоровны."Мы по крупицам собирали и собираем историю России. Крепнет наша молитва, и Господь нас никогда не оставит", - подчеркнула Громова.Открытие музейно-выставочного центра и выставки губернатор региона Владислав Шапша назвал отправной точкой возрождения традиций Калужской области.Открытие музейно-выставочного центра "Сергиев скит" и выставки "Великая княгиня Елизавета Федоровна на Калужской земле - благотворитель и миссионер" состоялось при поддержке правительства Калужской области, министерства культуры РФ, фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".Открытие музейно-выставочного центра и выставки прошло по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента при поддержке правительства Калужской области и министерства культуры РФ.Музейно-выставочный центр расположен в единственном сохранившемся на территории скита историческом здании водонапорной башни.Уникальная экспозиция включает свыше 300 предметов, документов и фотографий, посвященных истории Сергиева скита, основанного в 1906 году в память о великом князе Сергее Александровиче - генерал-губернаторе Москвы, командующем Московским военным округом, первом председателе Императорского православного палестинского общества (ИППО).Сергиев Скит имел важное значение для желающих отправиться на Святую Землю, ИППО здесь выдавались паломнические книжки, которые давали значительные льготы по проезду и проживанию в Святой Земле.В 1918 году скит был разграблен, храм уничтожен, а на его территории открыт дом отдыха. До наших дней уцелела краснокирпичная водонапорная башня, состоящая из нескольких ярусов.Реставрация и музеефикация исторического здания водонапорной башни велась калужскими специалистами при научном сопровождении фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2021 года совместно с министерством культуры и туризма Калужской области, Калужским объединенным музеем-заповедником и представителями Калужского регионального отделения ИППО.

https://ria.ru/20221010/pushkinskiy-1822851570.html

https://ria.ru/20221010/art-1822257436.html

https://ria.ru/20221005/dyagilev-1821521897.html

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калужская область, россия, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, владислав шапша, сергий радонежский, религия, новости культуры