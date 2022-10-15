https://ria.ru/20221015/sholts-1824308874.html

Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз

Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз - РИА Новости, 15.10.2022

Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Партии европейских социалистов, призвал к расширению ЕС, пишет Die Zeit со ссылкой на информагентство dpa. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T17:46

2022-10-15T17:46

2022-10-15T18:22

в мире

олаф шольц

германия

украина

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Партии европейских социалистов, призвал к расширению ЕС, пишет Die Zeit со ссылкой на информагентство dpa.Глава немецкого правительства считает, что Евросоюз, "состоящий из 27, 30 или 36 государств и с 500 миллионами проживающих в нем свободных и равноправных граждан, сможет еще больше усилить свое влияние в мире".Шольц также выступил за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в частности, в сфере налогообложения."Я знаю, что мы должны приложить много усилий для того, чтобы всех убедить, но я также четко говорю: если нашей целью является геополитическая Европа, то решения большинства — это приобретение, а не потеря суверенитета", — отметил он.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/putin-1823480145.html

https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html

германия

украина

брюссель

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в мире, олаф шольц, германия, украина, брюссель, евросоюз