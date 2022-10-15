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Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз - РИА Новости, 15.10.2022
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Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз
Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз - РИА Новости, 15.10.2022
Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Партии европейских социалистов, призвал к расширению ЕС, пишет Die Zeit со ссылкой на информагентство dpa. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:46
2022-10-15T18:22
в мире
олаф шольц
германия
украина
брюссель
евросоюз
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Партии европейских социалистов, призвал к расширению ЕС, пишет Die Zeit со ссылкой на информагентство dpa.Глава немецкого правительства считает, что Евросоюз, "состоящий из 27, 30 или 36 государств и с 500 миллионами проживающих в нем свободных и равноправных граждан, сможет еще больше усилить свое влияние в мире".Шольц также выступил за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в частности, в сфере налогообложения."Я знаю, что мы должны приложить много усилий для того, чтобы всех убедить, но я также четко говорю: если нашей целью является геополитическая Европа, то решения большинства — это приобретение, а не потеря суверенитета", — отметил он.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/putin-1823480145.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, брюссель, евросоюз
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, Брюссель, Евросоюз
17:46 15.10.2022 (обновлено: 18:22 15.10.2022)
 
Шольц захотел кардинально изменить Евросоюз

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз и отменить принцип единогласия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на съезде Партии европейских социалистов, призвал к расширению ЕС, пишет Die Zeit со ссылкой на информагентство dpa.
Глава немецкого правительства считает, что Евросоюз, "состоящий из 27, 30 или 36 государств и с 500 миллионами проживающих в нем свободных и равноправных граждан, сможет еще больше усилить свое влияние в мире".

"Я поддерживаю идею расширения ЕС. То, что Евросоюз продолжает расти на восток, является выигрышным для всех нас", — заявил канцлер.

Шольц также выступил за постепенную отмену принципа единогласия при принятии решений во внешней политике и в других областях, в частности, в сфере налогообложения.
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"Я знаю, что мы должны приложить много усилий для того, чтобы всех убедить, но я также четко говорю: если нашей целью является геополитическая Европа, то решения большинства — это приобретение, а не потеря суверенитета", — отметил он.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата — лишь начало достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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