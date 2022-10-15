https://ria.ru/20221015/shakhta-1824254583.html

Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40

Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40 - РИА Новости, 15.10.2022

Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:46

2022-10-15T11:46

2022-10-15T14:34

турция

в мире

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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Взрыв произошел в пятницу вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28."К сожалению, число погибших выросло до 40", — сказал Сойлу журналистам.Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.

https://ria.ru/20221015/erdogan-1824254680.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, в мире