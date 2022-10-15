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Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40 - РИА Новости, 15.10.2022
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Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40 - РИА Новости, 15.10.2022
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:46
2022-10-15T14:34
турция
в мире
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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Взрыв произошел в пятницу вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28."К сожалению, число погибших выросло до 40", — сказал Сойлу журналистам.Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
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турция, в мире
Турция, В мире
11:46 15.10.2022 (обновлено: 14:34 15.10.2022)
 
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции достигло 40

© AP Photo / Khalil HamraРодственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Взрыв произошел в пятницу вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28.
"К сожалению, число погибших выросло до 40", — сказал Сойлу журналистам.
Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
11:47
Эрдоган выехал к месту взрыва на шахте на севере Турции
 
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