https://ria.ru/20221015/shakhta-1824254583.html
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40 - РИА Новости, 15.10.2022
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:46
2022-10-15T11:46
2022-10-15T14:34
турция
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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.Взрыв произошел в пятницу вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции. Ранее число погибших составляло 28."К сожалению, число погибших выросло до 40", — сказал Сойлу журналистам.Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
https://ria.ru/20221015/erdogan-1824254680.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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турция, в мире
11:46 15.10.2022 (обновлено: 14:34 15.10.2022)
Число погибших при взрыве на шахте в Турции достигло 40
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции достигло 40
АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции выросло до 40, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.
Взрыв произошел в пятницу вечером на шахте в провинции Бартын на севере Турции
. Ранее число погибших составляло 28.
"К сожалению, число погибших выросло до 40", — сказал Сойлу журналистам.
Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.