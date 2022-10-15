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ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор - РИА Новости, 15.10.2022
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ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор
ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор - РИА Новости, 15.10.2022
ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор
Система ПВО работает в Севастополе над Казачьей бухтой в режиме тренировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:57
2022-10-15T14:57
михаил развожаев
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Система ПВО работает в Севастополе над Казачьей бухтой в режиме тренировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он попросил горожан не снимать и не выкладывать в сеть видео и сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20221014/opasnost-1824059466.html
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михаил развожаев, севастополь, безопасность
Михаил Развожаев, Севастополь, Безопасность
14:57 15.10.2022
 
ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор

Губернатор Севастополя Развожаев: ПВО работает над Казачьей бухтой в режиме тренировки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкВоенный патруль в Севастополе
Военный патруль в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Военный патруль в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Система ПВО работает в Севастополе над Казачьей бухтой в режиме тренировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он попросил горожан не снимать и не выкладывать в сеть видео и сохранять спокойствие.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:58
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность
 
 
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