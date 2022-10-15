https://ria.ru/20221015/sevastopol-1824278873.html

ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор

ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор - РИА Новости, 15.10.2022

ПВО в Севастополе работает в тренировочном режиме, сообщил губернатор

Система ПВО работает в Севастополе над Казачьей бухтой в режиме тренировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:57

2022-10-15T14:57

2022-10-15T14:57

михаил развожаев

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Система ПВО работает в Севастополе над Казачьей бухтой в режиме тренировки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он попросил горожан не снимать и не выкладывать в сеть видео и сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20221014/opasnost-1824059466.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил развожаев, севастополь, безопасность