https://ria.ru/20221015/sdelki-1824295746.html

Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами

Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами - РИА Новости, 15.10.2022

Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами

Президент России Владимир Путин подписал указ, исходя из которого сделки недружественных нерезидентов с более чем 1% акций финорганизаций РФ должны... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:25

2022-10-15T16:25

2022-10-15T17:05

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, исходя из которого сделки недружественных нерезидентов с более чем 1% акций финорганизаций РФ должны осуществляться на основании разрешения правкомиссии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании... осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", - говорится в документе.Крупные выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юридических лиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа "С", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц-резидентов, ликвидацией юридических лиц-резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц-резидентов, лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, осуществляются в соответствии с пунктами 2-9 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", - говорится в тексте документа.

https://ria.ru/20221015/valyuta-1824297778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, владимир путин