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Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами - РИА Новости, 15.10.2022
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Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами
Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами - РИА Новости, 15.10.2022
Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами
Президент России Владимир Путин подписал указ, исходя из которого сделки недружественных нерезидентов с более чем 1% акций финорганизаций РФ должны... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:25
2022-10-15T17:05
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, исходя из которого сделки недружественных нерезидентов с более чем 1% акций финорганизаций РФ должны осуществляться на основании разрешения правкомиссии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании... осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", - говорится в документе.Крупные выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юридических лиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа "С", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц-резидентов, ликвидацией юридических лиц-резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц-резидентов, лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, осуществляются в соответствии с пунктами 2-9 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", - говорится в тексте документа.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
16:25 15.10.2022 (обновлено: 17:05 15.10.2022)
 
Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами

Крупные сделки недружественных нерезидентов будут осуществляться с разрешения правкомиссии

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, исходя из которого сделки недружественных нерезидентов с более чем 1% акций финорганизаций РФ должны осуществляться на основании разрешения правкомиссии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании... осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ", - говорится в документе.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
16:36
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты
Крупные выплаты резидентами РФ в рамках банкротств юридических лиц в пользу недружественных нерезидентов должны осуществляться на счет типа "С", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выплаты резидентами денежных средств в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц-резидентов, ликвидацией юридических лиц-резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц-резидентов, лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, осуществляются в соответствии с пунктами 2-9 указа президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года №95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
16:19
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