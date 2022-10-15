https://ria.ru/20221015/sanktsii-1824339368.html

У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам

У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам - РИА Новости, 15.10.2022

У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам

Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге на фоне западных санкций против РФ, а международная банковская... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T22:08

2022-10-15T22:08

2022-10-15T22:08

экономика

технологии

россия

гонконг

украина

hsbc

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге на фоне западных санкций против РФ, а международная банковская группа HSBC подтвердила, что приостановила инвестиционные услуги для своих клиентов из России в городе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.Отмечается, что приостановка не повлияет на личные счета клиентов или "другие личные банковские потребности".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221008/mir-1822411082.html

россия

гонконг

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, гонконг, украина, hsbc, санкции, санкции в отношении россии