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У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам - РИА Новости, 15.10.2022
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У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам
У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам - РИА Новости, 15.10.2022
У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам
Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге на фоне западных санкций против РФ, а международная банковская... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T22:08
2022-10-15T22:08
экономика
технологии
россия
гонконг
украина
hsbc
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге на фоне западных санкций против РФ, а международная банковская группа HSBC подтвердила, что приостановила инвестиционные услуги для своих клиентов из России в городе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.Отмечается, что приостановка не повлияет на личные счета клиентов или "другие личные банковские потребности".После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, технологии, россия, гонконг, украина, hsbc, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, Россия, Гонконг, Украина, HSBC, Санкции, Санкции в отношении России
22:08 15.10.2022
 
У россиян в Гонконге возникли проблемы с доступом к банковским услугам

South China Morning Post: у россиян в Гонконге возникли трудности в банках из-за санкций

© AP Photo / Vincent YuВ Гонконге
В Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Vincent Yu
В Гонконге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские бизнесмены столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций в Гонконге на фоне западных санкций против РФ, а международная банковская группа HSBC подтвердила, что приостановила инвестиционные услуги для своих клиентов из России в городе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.
"Российские бизнесмены в Гонконге сообщили, что столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций из-за западных санкций... Источник, знакомый с британско-гонконгской банковской группой (HSBC), подтвердил, что банк направил письмо большинству своих российских клиентов в городе в связи с приостановкой розничных инвестиционных услуг из-за санкций, введенных Европейским союзом", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что приостановка не повлияет на личные счета клиентов или "другие личные банковские потребности".
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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ЭкономикаТехнологииРоссияГонконгУкраинаHSBCСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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