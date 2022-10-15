https://ria.ru/20221015/samokat-1824234039.html

Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД

Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД - РИА Новости, 15.10.2022

Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД

Медленные зоны для шеринговых электросамокатов продолжат действовать в Москве после изменений правил дорожного движения в 2023 году, на этих участках скорость... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:27

2022-10-15T08:27

2022-10-15T08:31

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медленные зоны для шеринговых электросамокатов продолжат действовать в Москве после изменений правил дорожного движения в 2023 году, на этих участках скорость по-прежнему будет автоматически снижаться до 5-15 километров в час, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса будут считаться "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года."Медленные зоны действуют для шеринговых электросамокатов. Они введены в парках, жилых кварталах и на наиболее загруженных улицах. Такие медленные зоны останутся. Скорость здесь при движении на шеринговых электросамокатах по-прежнему будет автоматически снижаться до 5-15 километров в час, так как на этих улицах большое количество пешеходов, и данная скорость более безопасна для всех окружающих", - рассказали в пресс-службе.Также там отметили, что пользователи личных электросамокатов, гироскутеров, моноколес сами должны будут регулировать скорость, и следить за тем, что не превышают, в то время как для пользователей шеринговых СИМ в отношении скоростного режима всё останется по-прежнему - превысить этот порог не позволит встроенный ограничитель скорости.

https://ria.ru/20220831/elektrosamokaty-1813519022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия