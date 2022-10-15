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Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД - РИА Новости, 15.10.2022
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Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД
Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД - РИА Новости, 15.10.2022
Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД
Медленные зоны для шеринговых электросамокатов продолжат действовать в Москве после изменений правил дорожного движения в 2023 году, на этих участках скорость... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:27
2022-10-15T08:31
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медленные зоны для шеринговых электросамокатов продолжат действовать в Москве после изменений правил дорожного движения в 2023 году, на этих участках скорость по-прежнему будет автоматически снижаться до 5-15 километров в час, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса будут считаться "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года."Медленные зоны действуют для шеринговых электросамокатов. Они введены в парках, жилых кварталах и на наиболее загруженных улицах. Такие медленные зоны останутся. Скорость здесь при движении на шеринговых электросамокатах по-прежнему будет автоматически снижаться до 5-15 километров в час, так как на этих улицах большое количество пешеходов, и данная скорость более безопасна для всех окружающих", - рассказали в пресс-службе.Также там отметили, что пользователи личных электросамокатов, гироскутеров, моноколес сами должны будут регулировать скорость, и следить за тем, что не превышают, в то время как для пользователей шеринговых СИМ в отношении скоростного режима всё останется по-прежнему - превысить этот порог не позволит встроенный ограничитель скорости.
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
08:27 15.10.2022 (обновлено: 08:31 15.10.2022)
 
Медленные зоны для самокатов в Москве продолжат работу после изменения ПДД

Медленные зоны для электросамокатов в Москве продолжат работать после ввода новых правил

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСтанция проката электросамокатов
Станция проката электросамокатов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Станция проката электросамокатов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Медленные зоны для шеринговых электросамокатов продолжат действовать в Москве после изменений правил дорожного движения в 2023 году, на этих участках скорость по-прежнему будет автоматически снижаться до 5-15 километров в час, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило изменения в ПДД, которые касаются езды на электросамокатах и гироскутерах. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса будут считаться "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость - до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Также движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками о разрешении езды, запрете или ограничении. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.
"Медленные зоны действуют для шеринговых электросамокатов. Они введены в парках, жилых кварталах и на наиболее загруженных улицах. Такие медленные зоны останутся. Скорость здесь при движении на шеринговых электросамокатах по-прежнему будет автоматически снижаться до 5-15 километров в час, так как на этих улицах большое количество пешеходов, и данная скорость более безопасна для всех окружающих", - рассказали в пресс-службе.
Также там отметили, что пользователи личных электросамокатов, гироскутеров, моноколес сами должны будут регулировать скорость, и следить за тем, что не превышают, в то время как для пользователей шеринговых СИМ в отношении скоростного режима всё останется по-прежнему - превысить этот порог не позволит встроенный ограничитель скорости.
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