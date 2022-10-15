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При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка пострадала женщина
При обстреле Донецка пострадала женщина - РИА Новости, 15.10.2022
При обстреле Донецка пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:11
2022-10-15T17:11
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района ранена мирная жительница 1970 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
донецк
кировский район
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4.7
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алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Украина, Вооруженные силы Украины
17:11 15.10.2022
 
При обстреле Донецка пострадала женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Кировского района города ранена женщина

© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/TelegramОбломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : СЦКК ДНР: сводки официально/Telegram
Обломки ракет, примененных украинскими войсками при обстреле Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района ранена мирная жительница 1970 года рождения", - написал он в Telegram-канале.
Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
1 из 8

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
2 из 8

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела
3 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
4 из 8

К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
5 из 8

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
6 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
7 из 8

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Информация о разрушениях уточняется.

Здание общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
8 из 8

Информация о разрушениях уточняется.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 8

К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8

Информация о разрушениях уточняется.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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