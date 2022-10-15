При обстреле Донецка пострадала женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Кировского района города ранена женщина
Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.
Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.
Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.
Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.
К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.
К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.
От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.
От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.
Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.
Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.
К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.
От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.