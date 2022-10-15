Рейтинг@Mail.ru
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/pvo-1824271490.html
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников - РИА Новости, 15.10.2022
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:04
2022-10-15T14:04
специальная военная операция на украине
россия
су-25
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Херсонской области, а также две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, су-25, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-25, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
14:04 15.10.2022
 
Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кисилевка Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины. Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона Switchblade-600", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Херсонской области, а также две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС.
Нашивка на форме бойца МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 16:54Специальная военная операция на Украине
Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-25Николаевская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала