https://ria.ru/20221015/pvo-1824271490.html

Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников

Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников - РИА Новости, 15.10.2022

Российские ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и десять беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:04

2022-10-15T14:04

2022-10-15T14:04

специальная военная операция на украине

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су-25

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ДНР и Херсонской области, а также две противорадарные ракеты HARM в районе Каховской ГЭС.

https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html

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россия, су-25, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире