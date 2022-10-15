07:16 15.10.2022 (обновлено: 09:04 15.10.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке в Херсонской области прозвучали два взрыва
© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая (за сегодняшние сутки. — Прим. ред.). Работает ПВО: два воздушных взрыва", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале районной администрации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов, если они сами того захотят. Он подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение удалось остановить.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.