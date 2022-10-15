https://ria.ru/20221015/pvo-1824228986.html

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 15.10.2022

В Новой Каховке сработала ПВО

Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T07:16

2022-10-15T07:16

2022-10-15T09:04

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

новая каховка

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов, если они сами того захотят. Он подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение удалось остановить.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221008/obstrel-1822512552.html

новая каховка

россия

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владимир сальдо, новая каховка, россия