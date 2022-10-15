Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/pvo-1824228986.html
В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО - РИА Новости, 15.10.2022
В Новой Каховке сработала ПВО
Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:16
2022-10-15T09:04
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
новая каховка
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов, если они сами того захотят. Он подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение удалось остановить.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822512552.html
новая каховка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e5f7f6b977111ced546812215ecf873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, новая каховка, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Новая Каховка, Россия
07:16 15.10.2022 (обновлено: 09:04 15.10.2022)
 
В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке в Херсонской области прозвучали два взрыва

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке в Херсонской области, из-за обстрела объявлена воздушная тревога, сообщили власти района.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая (за сегодняшние сутки. — Прим. ред.). Работает ПВО: два воздушных взрыва", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале районной администрации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил руководство России помочь в организации выезда жителей в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов, если они сами того захотят. Он подчеркнул, что обстрелы украинских войск не прекращаются, ударам подвергаются города Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв ряд населенных пунктов на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение удалось остановить.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах состоялись референдумы, на которых граждане высказались за их вхождение в состав России.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
Украинские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в Новой Каховке
8 октября, 18:51Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли жилые дома в Новой Каховке
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоНовая КаховкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала