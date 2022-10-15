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Пушков прокомментировал угрозы Борреля в адрес России пословицей
Пушков прокомментировал угрозы Борреля в адрес России пословицей - РИА Новости, 15.10.2022
Пушков прокомментировал угрозы Борреля в адрес России пословицей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T01:00
2022-10-15T01:00
2022-10-15T01:00
в мире
алексей пушков
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России.Ранее Боррель заявил, что "любая ядерная атака против Украины" со стороны Москвы вызовет не ядерный, но "мощный военный ответ" Запада. Позднее журналист газеты Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, что Боррель не имел полномочий говорить о "военном ответе" Запада."Имел полномочия - не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других - на языке", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Накануне в пресс-службе Еврокомиссии, комментируя высказывание главы евродипломатии, заявили, что реакция последует "без сомнений".В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы. Он также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях и не играть "в такие игры", накаляя риторику до предела.
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в мире, алексей пушков, жозеп боррель, владимир путин, россия, еврокомиссия, нато
В мире, Алексей Пушков, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Россия, Еврокомиссия, НАТО
Пушков прокомментировал угрозы Борреля в адрес России пословицей
"Что у одних на уме, у других - на языке": Пушков оценил угрозы Борреля в адрес России