https://ria.ru/20221015/protest-1824310216.html

В Кишиневе протестующие пикетировали президентский дворец

В Кишиневе протестующие пикетировали президентский дворец - РИА Новости, 15.10.2022

В Кишиневе протестующие пикетировали президентский дворец

Около ста манифестантов палаточного "Городка перемен" в центре Кишинева провели в субботу очередной митинг протеста, требуя отставки руководства Молдавии,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T17:54

2022-10-15T17:54

2022-10-15T17:56

в мире

майя санду

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 15 окт - РИА Новости. Около ста манифестантов палаточного "Городка перемен" в центре Кишинева провели в субботу очередной митинг протеста, требуя отставки руководства Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.В центре Кишинева почти месяц проходит бессрочная акция протеста, организованная оппозиционной партией "Шор". В сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен". Манифестанты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду, парламента и правительства, а также досрочных выборов. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Различные акции - флешмобы, пикеты, митинги участники протеста проводят ежедневно.В субботу манифестанты в очередной раз пикетировали президентский дворец, предварительно развернув неподалеку большой баннер с антиправительственными лозунгами.Пикет не обошелся без инцидента. К протестующим вышли контрманифестанты из числа сторонников президента Санду, возникла небольшая перепалка, однако в действия участников конфликта вмешались полицейские, образовав "живой щит". Таким образом провокации удалось избежать.Представитель организаторов протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану заявил РИА Новости, что обитатели протестного городка не нарушают общественный порядок, но практически ежедневно фиксируют случаи провокации и попытки давления.Ранее в пятницу в ходе очередной провокационной выходки произошла стычка полиции с манифестантами. В результате инцидента были задержаны четыре человека. Вечером они были отпущены из полицейского участка.На воскресенье в Кишиневе анонсирована очередная массовая акция протеста, которая пройдет на центральной площади города, перед зданием правительства.

https://ria.ru/20221013/moldaviya-1823797603.html

https://ria.ru/20220919/kishinev-1817848090.html

https://ria.ru/20221012/yabloki-1823486749.html

кишинев

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в мире, майя санду, кишинев, молдавия