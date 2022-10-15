https://ria.ru/20221015/prolety-1824295842.html

Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста

Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 15.10.2022

Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста

Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:26

2022-10-15T16:26

2022-10-15T16:26

чп на крымском мосту

россия

марат хуснуллин

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823396138_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e1183f6963a01e6dec7bce6398c72598.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чп на крымском мосту, россия, марат хуснуллин, республика крым