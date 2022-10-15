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Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 15.10.2022
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Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 15.10.2022
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:26
2022-10-15T16:26
чп на крымском мосту
россия
марат хуснуллин
республика крым
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.
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чп на крымском мосту, россия, марат хуснуллин, республика крым
ЧП на Крымском мосту, Россия, Марат Хуснуллин, Республика Крым
16:26 15.10.2022
 
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин сообщил о завершении работ на уцелевшей полосе Крымского моста

© Фото : Марат Хуснуллин/TelegramРаботы на Крымском мосту
Работы на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : Марат Хуснуллин/Telegram
Работы на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 15:46
Взрыв на Крымском мосту
 
ЧП на Крымском мостуРоссияМарат ХуснуллинРеспублика Крым
 
 
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