https://ria.ru/20221015/prolety-1824295842.html
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста - РИА Новости, 15.10.2022
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:26
2022-10-15T16:26
2022-10-15T16:26
чп на крымском мосту
россия
марат хуснуллин
республика крым
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Строители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.
https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html
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чп на крымском мосту, россия, марат хуснуллин, республика крым
ЧП на Крымском мосту, Россия, Марат Хуснуллин, Республика Крым
Хуснуллин рассказал о прогрессе по восстановлению Крымского моста
Вице-премьер Хуснуллин сообщил о завершении работ на уцелевшей полосе Крымского моста