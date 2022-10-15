В Приморье умер военком Партизанска

"...Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего "горячие точки", но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь. Роман Васильевич был человеком слова и дела, его знали и уважали в городе за честность и порядочность", - говорится в сообщении на странице администрации округа в соцсети "ВКонтакте".