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В Приморье умер военком Партизанска - РИА Новости, 15.10.2022
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В Приморье умер военком Партизанска
В Приморье умер военком Партизанска - РИА Новости, 15.10.2022
В Приморье умер военком Партизанска
Администрация Партизанского городского округа Приморского края сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T08:58
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партизанск
лазовский район
приморский край
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Администрация Партизанского городского округа Приморского края сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.Отмечается, что для военкома "всегда на первом месте были такие понятия как долг, честь, верность Отечеству".
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партизанск, лазовский район, приморский край, безопасность
Партизанск, Лазовский район, Приморский край, Безопасность
08:58 15.10.2022 (обновлено: 09:06 15.10.2022)
 
В Приморье умер военком Партизанска

В Приморье умер военком Партизанска Малык Роман Васильевич

© Фото : Официальный информационный канал администрации Партизанского городского округаВоенный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Приморского края Малык Роман Васильевич
Военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Приморского края Малык Роман Васильевич - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : Официальный информационный канал администрации Партизанского городского округа
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Администрация Партизанского городского округа Приморского края сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.
"...Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего "горячие точки", но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь. Роман Васильевич был человеком слова и дела, его знали и уважали в городе за честность и порядочность", - говорится в сообщении на странице администрации округа в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что для военкома "всегда на первом месте были такие понятия как долг, честь, верность Отечеству".
 
ПартизанскЛазовский районПриморский крайБезопасность
 
 
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