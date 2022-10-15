08:58 15.10.2022 (обновлено: 09:06 15.10.2022)
В Приморье умер военком Партизанска
В Приморье умер военком Партизанска Малык Роман Васильевич
© Фото : Официальный информационный канал администрации Партизанского городского округаВоенный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Приморского края Малык Роман Васильевич
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Администрация Партизанского городского округа Приморского края сообщила о смерти военного комиссара Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Романа Малыка.
"...Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего "горячие точки", но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь. Роман Васильевич был человеком слова и дела, его знали и уважали в городе за честность и порядочность", - говорится в сообщении на странице администрации округа в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что для военкома "всегда на первом месте были такие понятия как долг, честь, верность Отечеству".