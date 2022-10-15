https://ria.ru/20221015/pozhar-1824242202.html

В районе пожара в Екатеринбурге выявили загрязнение воздуха

В районе пожара в Екатеринбурге выявили загрязнение воздуха - РИА Новости, 15.10.2022

В районе пожара в Екатеринбурге выявили загрязнение воздуха

Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в районе крупного пожара, возникшего накануне в... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:58

2022-10-15T09:58

2022-10-15T09:58

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в районе крупного пожара, возникшего накануне в Екатеринбурге, в числе этих веществ - этилацетат, этенилбензол и бутилацетат, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Сообщение о горящем ангаре с пластиком на улице Аппаратной в Екатеринбурге поступило в пятницу в 16.32 по местному времени (14.32 мск). За два часа площадь пожара выросла со ста квадратных метров до 4 тысяч. В 0.04 (22.04 мск) пожар был локализован, его общая площадь составила 4800 квадратных метров. На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания.По информации Роспотребнадзора, исследования воздуха проводятся в двух контрольных точках на границе ближайшей жилой застройки на улице Аппаратная, 8, и улице Корепина, 42."В объеме завершенных исследований в контрольной точке по улице Аппаратная, 8, выявлены превышения ПДК в максимально разовых концентрациях загрязняющих веществ: этилацетат, этенилбензол, бутилацетат. Санитарные врачи советуют жителям в районе задымления не открывать окна, избегать нахождения на открытом воздухе, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы", – отметили в ведомстве.Прокуратура Свердловской области сообщала об одном пострадавшем – по предварительным данным, это арендодатель помещений, он получил ожоги 3% тела и был доставлен в больницу. В условиях быстрого распространения огня и высокой горючей загруженности помещений пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Пожарные активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, находившихся под угрозой распространения пламени, добавили в пресс-службе МЧС России. Для тушения пожара задействованы 221 человек и 38 единиц техники, в том числе поливомоечные машины и два поезда.Причина возгорания будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы, контроль проведения доследственной проверки взяла на себя прокуратура Свердловской области.

https://ria.ru/20221007/statui-1822126967.html

https://ria.ru/20221010/pozhary-1822812149.html

екатеринбург

свердловская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России 2022-10-15T09:58 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)