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Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/poteri-1824278748.html
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово
Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:56
2022-10-15T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сватово
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. В распоряжении агентства появилось видеозапись с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной. Также на кадрах виден горящий украинский танк, который противник пытался замаскировать у церкви.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html
луганская народная республика
сватово
донецкая народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Уничтожение подразделений ВСУ в районах Сватово и Кременной
Российские войска выявляют и уничтожают украинские подразделения, которые Киев пытается сосредоточить в направлении Сватово и Кременной
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, сватово, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Сватово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:56 15.10.2022 (обновлено: 16:23 15.10.2022)
 
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово

Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово на севере ЛНР

Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости.
В настоящее время противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. В распоряжении агентства появилось видеозапись с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной. Также на кадрах виден горящий украинский танк, который противник пытался замаскировать у церкви.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:48Специальная военная операция на Украине
Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСватовоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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