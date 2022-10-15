https://ria.ru/20221015/poteri-1824278748.html
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово
Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:56
2022-10-15T14:56
2022-10-15T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сватово
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824293376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44294ca4a8628a921dbe85df9356bb85.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. В распоряжении агентства появилось видеозапись с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной. Также на кадрах виден горящий украинский танк, который противник пытался замаскировать у церкви.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html
луганская народная республика
сватово
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824293376_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a0c4f531afff2b1db8cc5c891dd8db3.jpg
Уничтожение подразделений ВСУ в районах Сватово и Кременной
Российские войска выявляют и уничтожают украинские подразделения, которые Киев пытается сосредоточить в направлении Сватово и Кременной
2022-10-15T14:56
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сватово, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Сватово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:56 15.10.2022 (обновлено: 16:23 15.10.2022)
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово
Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово на севере ЛНР