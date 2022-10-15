https://ria.ru/20221015/poteri-1824278748.html

Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово

Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска несут потери на подходе к линии Сватово

Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:56

2022-10-15T14:56

2022-10-15T16:23

специальная военная операция на украине

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово - Кременная, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. В распоряжении агентства появилось видеозапись с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной. Также на кадрах виден горящий украинский танк, который противник пытался замаскировать у церкви.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html

луганская народная республика

сватово

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение подразделений ВСУ в районах Сватово и Кременной Российские войска выявляют и уничтожают украинские подразделения, которые Киев пытается сосредоточить в направлении Сватово и Кременной 2022-10-15T14:56 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, сватово, донецкая народная республика, вооруженные силы рф