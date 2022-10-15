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США вынесли приговор из-за российского "оружия Судного дня"

США вынесли приговор из-за российского "оружия Судного дня" - РИА Новости, 15.10.2022

США вынесли приговор из-за российского "оружия Судного дня"

США нечего противопоставить российскому "оружию Судного дня" – ядерной торпеде "Посейдон", пишет издание Yahoo News Japan. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T02:42

2022-10-15T02:42

2022-10-15T02:42

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США нечего противопоставить российскому "оружию Судного дня" – ядерной торпеде "Посейдон", пишет издание Yahoo News Japan."Посейдон" движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 метров, которое обрушится на прибрежные города. При этом, напоминает автор материала, высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 метра, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 метра. То есть на город обрушилась бы волна намного выше этих строений."Посейдон", пишет издание со ссылкой на военного эксперта Кадзухико Иноуэ, обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке, что затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью.У США в свою очередь нет оружия, сравнимого с "Посейдоном", и поэтому российская торпеда представляет для них серьезную угрозу, резюмирует Yahoo News Japan.Ранее итальянская газета la Repubblica сообщила, что имеющиеся в распоряжении США спутники с инфракрасными датчиками не видят, что происходит в морских глубинах: "Посейдон" спроектирован так, чтобы излучать мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.Президент Владимир Путин впервые объявил о разработке "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, сша, россия, япония, оружие