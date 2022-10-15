https://ria.ru/20221015/pomosch-1824227372.html

Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов

Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2022

Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов

Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T05:41

2022-10-15T05:41

2022-10-15T06:13

в мире

владимир зеленский

саудовская аравия

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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и Владимиром Зеленским."Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере 400 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.Ранее страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ несколько раз выделяли средства на оказание гуманитарной помощь украинцам, которые выехали в европейские страны.

https://ria.ru/20220225/diplomatiya-1774993862.html

саудовская аравия

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в мире, владимир зеленский, саудовская аравия