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Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2022
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Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2022
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов
Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T05:41
2022-10-15T06:13
в мире
владимир зеленский
саудовская аравия
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и Владимиром Зеленским."Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере 400 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.Ранее страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ несколько раз выделяли средства на оказание гуманитарной помощь украинцам, которые выехали в европейские страны.
https://ria.ru/20220225/diplomatiya-1774993862.html
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в мире, владимир зеленский, саудовская аравия
В мире, Владимир Зеленский, Саудовская Аравия
05:41 15.10.2022 (обновлено: 06:13 15.10.2022)
 
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов

Эр-Рияд выделит дополнительную гуманитарную помощь украинцам в размере $400 млн

© Fotolia / SwisshippoСтолица Саудовской Аравии Эр-Рияд
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Fotolia / Swisshippo
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Архивное фото
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ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и Владимиром Зеленским.
"Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере 400 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.
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Ранее страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ несколько раз выделяли средства на оказание гуманитарной помощь украинцам, которые выехали в европейские страны.
 
В миреВладимир ЗеленскийСаудовская Аравия
 
 
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