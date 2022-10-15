https://ria.ru/20221015/pomosch-1824227372.html
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов - РИА Новости, 15.10.2022
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов
Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T05:41
2022-10-15T05:41
2022-10-15T06:13
в мире
владимир зеленский
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/11/1499991197_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_008b19aaefe425a150f48d7c48a30867.jpg
ДОХА, 15 окт - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и Владимиром Зеленским."Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере 400 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.Ранее страны Персидского залива - Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ несколько раз выделяли средства на оказание гуманитарной помощь украинцам, которые выехали в европейские страны.
https://ria.ru/20220225/diplomatiya-1774993862.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/11/1499991197_0:0:3000:2250_1920x0_80_0_0_be71a31ac8254418070c0e56505dad2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, саудовская аравия
В мире, Владимир Зеленский, Саудовская Аравия
05:41 15.10.2022 (обновлено: 06:13 15.10.2022)
Саудовская Аравия выделит на помощь украинцам 400 миллионов долларов
Эр-Рияд выделит дополнительную гуманитарную помощь украинцам в размере $400 млн