https://ria.ru/20221015/perevozchiki-1824272990.html
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации - РИА Новости, 15.10.2022
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации
Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:32
экономика
авто
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств (ТС) в недружественных странах."Решение правительства: одобрить выделение Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 1 640 000 тысяч рублей в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Президент России Владимир Путин в сентябре наделил правительство правом запретить автоперевозки грузов транспортом перевозчиков из стран, которые ввели ограничения против РФ в этой сфере.
https://ria.ru/20220621/gruzoviki-1797137889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, авто, владимир путин, россия
Экономика, Авто, Владимир Путин, Россия
14:14 15.10.2022 (обновлено: 14:32 15.10.2022)
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации
Перевозчикам, у которых изъяли ТС в недружественных странах, выплатят компенсации