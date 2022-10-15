https://ria.ru/20221015/perevozchiki-1824272990.html

Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации

Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации - РИА Новости, 15.10.2022

Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации

Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:14

2022-10-15T14:14

2022-10-15T14:32

экономика

авто

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств (ТС) в недружественных странах."Решение правительства: одобрить выделение Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 1 640 000 тысяч рублей в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Президент России Владимир Путин в сентябре наделил правительство правом запретить автоперевозки грузов транспортом перевозчиков из стран, которые ввели ограничения против РФ в этой сфере.

https://ria.ru/20220621/gruzoviki-1797137889.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, владимир путин, россия