Рейтинг@Mail.ru
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/perevozchiki-1824272990.html
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации - РИА Новости, 15.10.2022
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации
Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:14
2022-10-15T14:32
экономика
авто
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_0:143:2001:1268_1920x0_80_0_0_62c3dd9e52386da646a5eec4845578ef.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств (ТС) в недружественных странах."Решение правительства: одобрить выделение Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 1 640 000 тысяч рублей в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Президент России Владимир Путин в сентябре наделил правительство правом запретить автоперевозки грузов транспортом перевозчиков из стран, которые ввели ограничения против РФ в этой сфере.
https://ria.ru/20220621/gruzoviki-1797137889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152004/15/1520041580_103:0:1794:1268_1920x0_80_0_0_58291b828216422145da956960577876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, владимир путин, россия
Экономика, Авто, Владимир Путин, Россия
14:14 15.10.2022 (обновлено: 14:32 15.10.2022)
 
Перевозчикам, пострадавшим в недружественных странах, выплатят компенсации

Перевозчикам, у которых изъяли ТС в недружественных странах, выплатят компенсации

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств (ТС) в недружественных странах.
"Решение правительства: одобрить выделение Минтрансу России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 1 640 000 тысяч рублей в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия транспортных средств и грузов на территориях недружественных иностранных государств при осуществлении международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Президент России Владимир Путин в сентябре наделил правительство правом запретить автоперевозки грузов транспортом перевозчиков из стран, которые ввели ограничения против РФ в этой сфере.
Грузовики в очереди на пересечение границы - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 18:55
Перевозчики предложили запретить грузовикам из Евросоюза поездки по России
 
ЭкономикаАвтоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала