https://ria.ru/20221015/peregovory-1824278043.html

Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине

Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине - РИА Новости, 15.10.2022

Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине

Договориться о перемирии на Украине можно за неделю, но только при участии США и Великобритании в переговорах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:51

2022-10-15T14:51

2022-10-15T16:32

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Договориться о перемирии на Украине можно за неделю, но только при участии США и Великобритании в переговорах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — сказал он в интервью американской компании NBC, которое цитирует агентство Белта.По словам белорусского политика, война — "это всегда плохо". Как считает Лукашенко, весь мир занят поиском виноватого, однако с этим можно разобраться позже, а сейчас необходимо остановить конфликт и договариваться.Президент напомнил о первых попытках переговоров о перемирии, состоявшихся после начала российской операции весной этого года, но не увенчавшихся подписанием каких-либо документов."Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать. <...> Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", — призвал глава белорусского государства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию, ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221014/lukashenko-1824040638.html

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в мире, александр лукашенко, украина, nbc, сша, великобритания