14:51 15.10.2022 (обновлено: 16:32 15.10.2022)
Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине
Лукашенко заявил, что достичь мира на Украине можно за неделю при согласии США и Британии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Договориться о перемирии на Украине можно за неделю, но только при участии США и Великобритании в переговорах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — сказал он в интервью американской компании NBC, которое цитирует агентство Белта.
По словам белорусского политика, война — "это всегда плохо". Как считает Лукашенко, весь мир занят поиском виноватого, однако с этим можно разобраться позже, а сейчас необходимо остановить конфликт и договариваться.
"Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула", — добавил он.
Президент напомнил о первых попытках переговоров о перемирии, состоявшихся после начала российской операции весной этого года, но не увенчавшихся подписанием каких-либо документов.
"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать. <...> Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", — призвал глава белорусского государства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию, ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.