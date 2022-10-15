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Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/peregovory-1824278043.html
Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине
Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине - РИА Новости, 15.10.2022
Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине
Договориться о перемирии на Украине можно за неделю, но только при участии США и Великобритании в переговорах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:51
2022-10-15T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
александр лукашенко
украина
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сша
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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Договориться о перемирии на Украине можно за неделю, но только при участии США и Великобритании в переговорах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — сказал он в интервью американской компании NBC, которое цитирует агентство Белта.По словам белорусского политика, война — "это всегда плохо". Как считает Лукашенко, весь мир занят поиском виноватого, однако с этим можно разобраться позже, а сейчас необходимо остановить конфликт и договариваться.Президент напомнил о первых попытках переговоров о перемирии, состоявшихся после начала российской операции весной этого года, но не увенчавшихся подписанием каких-либо документов."Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать. &lt;...&gt; Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", — призвал глава белорусского государства.Россия с 24 февраля проводит военную операцию, ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221014/lukashenko-1824040638.html
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в мире, александр лукашенко, украина, nbc, сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Лукашенко, Украина, NBC, США, Великобритания
14:51 15.10.2022 (обновлено: 16:32 15.10.2022)
 
Лукашенко обратился к США и Великобритании по Украине

Лукашенко заявил, что достичь мира на Украине можно за неделю при согласии США и Британии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Договориться о перемирии на Украине можно за неделю, но только при участии США и Великобритании в переговорах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", — сказал он в интервью американской компании NBC, которое цитирует агентство Белта.
По словам белорусского политика, война — "это всегда плохо". Как считает Лукашенко, весь мир занят поиском виноватого, однако с этим можно разобраться позже, а сейчас необходимо остановить конфликт и договариваться.
"Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди. Давайте остановим войну и договоримся. А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула", — добавил он.
Президент напомнил о первых попытках переговоров о перемирии, состоявшихся после начала российской операции весной этого года, но не увенчавшихся подписанием каких-либо документов.
"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать. <...> Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", — призвал глава белорусского государства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию, ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:23
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ЛукашенкоУкраинаNBCСШАВеликобритания
 
 
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