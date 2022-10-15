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В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 15.10.2022
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В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 15.10.2022
В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине
США передадут Украине в рамках нового пакета помощи на 725 миллионов долларов боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает Пентагон. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T02:28
2022-10-15T05:40
в мире
украина
россия
сша
министерство обороны сша
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США передадут Украине в рамках нового пакета помощи на 725 миллионов долларов боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает Пентагон.Кроме того, в новый пакет войдут пять тысяч противотанковых ракет, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и два миллиона патронов, сообщает Пентагон.США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 млрд, говорится в сообщении.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, министерство обороны сша, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В мире, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
02:28 15.10.2022 (обновлено: 05:40 15.10.2022)
 
В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

Пентагон: в новый пакет военной помощи войдут боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США передадут Украине в рамках нового пакета помощи на 725 миллионов долларов боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды, сообщает Пентагон.

"Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 5155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования", - сообщает военное ведомство.

Кроме того, в новый пакет войдут пять тысяч противотанковых ракет, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более 200 транспортных средств и два миллиона патронов, сообщает Пентагон.
США уже предоставили Украине военной помощи на 18,2 миллиарда долларов с января 2021 года, а сумма предоставленной с 2014 года помощи достигла 20,3 млрд, говорится в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
00:47
Байден уполномочил госдеп США выделить Украине новый пакет военной помощи
 
В миреУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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