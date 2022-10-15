https://ria.ru/20221015/pakistan-1824308294.html

Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена

Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена - РИА Новости, 15.10.2022

Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена

Правительство Пакистана вызовет посла США Дональда Блома для официального демарша в отношении замечаний президента США Джо Байдена о ядерном оружии Пакистана,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:38

2022-10-15T15:38

2022-10-15T17:38

в мире

джо байден

билавал бхутто зардари

пакистан

сша

магатэ

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Правительство Пакистана вызовет посла США Дональда Блома для официального демарша в отношении замечаний президента США Джо Байдена о ядерном оружии Пакистана, сообщил министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари.На приеме комитета демократической кампании конгресса в четверг Байден сказал, что Пакистан может быть "одной из самых опасных стран в мире", поскольку страна обладает "ядерным оружием без какой-либо сплоченности"."Я удивлен замечаниями президента Байдена", - сказал Зардари на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Geo.Он отметил, что ядерные активы Пакистана "соответствуют всем без исключения международным стандартам МАГАТЭ в отношении безопасности". Глава МИД добавил, что подробно обсудил заявление Байдена с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и надеется, что этот инцидент не окажет негативного влияния на двусторонние отношения."Мы позаботимся о том, чтобы наши отношения с США продолжались в правильном направлении", - добавил Зардари.

https://ria.ru/20220923/pakistan-1818833743.html

пакистан

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, билавал бхутто зардари, пакистан, сша, магатэ