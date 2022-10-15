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Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена - РИА Новости, 15.10.2022
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Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена
Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена - РИА Новости, 15.10.2022
Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена
Правительство Пакистана вызовет посла США Дональда Блома для официального демарша в отношении замечаний президента США Джо Байдена о ядерном оружии Пакистана,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:38
2022-10-15T17:38
в мире
джо байден
билавал бхутто зардари
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Правительство Пакистана вызовет посла США Дональда Блома для официального демарша в отношении замечаний президента США Джо Байдена о ядерном оружии Пакистана, сообщил министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари.На приеме комитета демократической кампании конгресса в четверг Байден сказал, что Пакистан может быть "одной из самых опасных стран в мире", поскольку страна обладает "ядерным оружием без какой-либо сплоченности"."Я удивлен замечаниями президента Байдена", - сказал Зардари на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Geo.Он отметил, что ядерные активы Пакистана "соответствуют всем без исключения международным стандартам МАГАТЭ в отношении безопасности". Глава МИД добавил, что подробно обсудил заявление Байдена с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и надеется, что этот инцидент не окажет негативного влияния на двусторонние отношения."Мы позаботимся о том, чтобы наши отношения с США продолжались в правильном направлении", - добавил Зардари.
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в мире, джо байден, билавал бхутто зардари, пакистан, сша, магатэ
В мире, Джо Байден, Билавал Бхутто Зардари, Пакистан, США, МАГАТЭ
15:38 15.10.2022 (обновлено: 17:38 15.10.2022)
 
Власти Пакистана вызовут посла США после заявлений Байдена

Власти Пакистана вызовут посла США после заявления Байдена о ядерном оружии Исламабада

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Правительство Пакистана вызовет посла США Дональда Блома для официального демарша в отношении замечаний президента США Джо Байдена о ядерном оружии Пакистана, сообщил министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари.
На приеме комитета демократической кампании конгресса в четверг Байден сказал, что Пакистан может быть "одной из самых опасных стран в мире", поскольку страна обладает "ядерным оружием без какой-либо сплоченности".
"Я удивлен замечаниями президента Байдена", - сказал Зардари на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Geo.
Он отметил, что ядерные активы Пакистана "соответствуют всем без исключения международным стандартам МАГАТЭ в отношении безопасности". Глава МИД добавил, что подробно обсудил заявление Байдена с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и надеется, что этот инцидент не окажет негативного влияния на двусторонние отношения.
"Мы позаботимся о том, чтобы наши отношения с США продолжались в правильном направлении", - добавил Зардари.
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В миреДжо БайденБилавал Бхутто ЗардариПакистанСШАМАГАТЭ
 
 
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