https://ria.ru/20221015/otzyvy-1824165686.html

Экшен в режиме нон-стоп: в Сети появились первые отзывы на "Черного Адама"

Экшен в режиме нон-стоп: в Сети появились первые отзывы на "Черного Адама" - РИА Новости, 15.10.2022

Экшен в режиме нон-стоп: в Сети появились первые отзывы на "Черного Адама"

В социальных сетях появились первые отзывы критиков на "Черного Адама" Жауме Кольет-Серры, пишет "Yahoo!". РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T04:40

2022-10-15T04:40

2022-10-15T04:40

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В социальных сетях появились первые отзывы критиков на "Черного Адама" Жауме Кольет-Серры, пишет "Yahoo!". Фильм основан на одноименном комиксе DC Comics об антигерое. Тысячи лет он провел в заключении и освободился в наше время. Адам никак не может смирить свой гнев — когда-то ради его спасения своей жизнью пожертвовал сын. Образ антигероя в фильме воплотил Дуэйн Джонсон. Джозеф Декельмайер из Screen Rant утверждает, что проект меняет правила игры и экшен в нем идет в режиме нон-стоп."Это фильм, который я так долго ждал, и он меня не разочаровал. Джонсон невероятно брутальный в этом образе. Именно такого "Черного Адама" я хотел увидеть на экране", — написал критик.Эрик Дэвис из Rotten Tomatoes тоже остался в восторге от кинокомикса."Здесь просто море экшена и персонажи, к которым подключаешься, а еще у ленты хороший темп. Джонсон нашел потрясающий баланс в том, чтобы быть и зловещим, и крутым, и сопереживающим", — считает Дэвис.Стивену Вайнтраубу из Collider Дуйэн в образе "Черного Адама" тоже понравился. Он назвал его "фантастическим" в этой роли. Журналист также отметил, что Джонсон к проекту готовился лет десять."Вышел из кинотеатра и понял, что немедленно хочу увидеть продолжение", — заявил Вайнтрауб.Оценили критики и то, как воплотил образ Доктора Фейта Пирс Броснан. Обозреватель Брэндон Дэвис заявил: "Пирс Броснан убийственно хорош в этой роли. Он оттягивает на себя все внимание, как только появляется в кадре. Харизматичен, как всегда".

https://ria.ru/20220910/trailer-1815683767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, дуэйн джонсон, пирс броснан