https://ria.ru/20221015/orden-1824253553.html

Российский артиллерист рассказал о бое, за который получил орден Мужества

Российский артиллерист рассказал о бое, за который получил орден Мужества - РИА Новости, 15.10.2022

Российский артиллерист рассказал о бое, за который получил орден Мужества

Командир гаубичной батареи из группировки войск "О" ("Отважные") получил орден Мужества за подавление украинских огневых точек прямой наводкой, когда российская РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:42

2022-10-15T11:42

2022-10-15T12:03

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Командир гаубичной батареи из группировки войск "О" ("Отважные") получил орден Мужества за подавление украинских огневых точек прямой наводкой, когда российская колонна попала в засаду, передает корреспондент РИА Новости.По словам офицера-артиллериста, после того как колонна прошла мост, противник подорвал его, пытаясь отрезать российские подразделения от основных сил.Во время боя он решил развернуть орудия "Гиацинт-Б" и вывести их на прямую наводку. "Я как командир гаубичной батареи принял решение перевести батарею к бою, потому что в походном положении мы, кроме как стрелковым оружием, ничем помочь не можем. <…> Поразили артиллерийские средства противника, также огневые точки прямой наводкой. За это я получил орден Мужества", - сказал артиллерист.Он добавил, что родился в ОАЭ, а вырос в России, где с отличием окончил военный вуз. "Родился я в городе Дубай, мой отец является этническим пакистанцем, мать у меня русская. Вырос я в Красноярске, захотел стать военным, очень долго к этому шел. Учился, закончил вуз с красным дипломом. Потом стал командиром взвода, старшим офицером батареи, затем командиром батареи. Надеюсь, я пойду только вперед и все у меня будет хорошо", - заключил военный.

https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html

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Артиллерист группировки "Отважные" рассказывает о бое, за который получил орден Мужества Артиллерист группировки "Отважные" рассказывает о бое, за который получил орден Мужества 2022-10-15T11:42 true PT2M05S

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Варвара Скокшина

безопасность, оаэ, россия, дубай