https://ria.ru/20221015/opasnost-1824224604.html

Названа главная опасность для США в экономической войне с Россией

Названа главная опасность для США в экономической войне с Россией - РИА Новости, 15.10.2022

Названа главная опасность для США в экономической войне с Россией

Экономическая война с Россией грозит США потерей финансового влияния в мире, пишет американский журналист и колумнист The Washington Post Фарид Закария. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T02:56

2022-10-15T02:56

2022-10-15T15:00

в мире

джо байден

сша

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Экономическая война с Россией грозит США потерей финансового влияния в мире, пишет американский журналист и колумнист The Washington Post Фарид Закария.Как отмечает автор, последствия глобальной экономической войны, которую коллективный Запад ведет против России, наверняка будут ощущаться в течение десятилетий. "Сейчас мы живем в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны еще не ядерные, но уже заоблачные — даже для США", — указывает Закария.По его словам, "главная опасность" для Вашингтона заключается в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара".В то же время многие крупные страны — Саудовская Аравия и другие государства Персидского залива, Индия, Турция, Индонезия, Китай — "пытаются вырваться" из-под контроля американской валюты и "уйти прочь от далеко идущей экономической мощи Вашингтона", предупреждает Закария.По его мнению, президенту США Джо Байдену необходимо объявить, что Вашингтон применяет "это оружие" якобы лишь "из-за беспрецедентного вызова" со стороны России и что он не будет его использовать "в обычных обстоятельствах". Иначе, как считает колумнист, историки запомнят нынешнюю эпоху "как момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки", а Вашингтон — "терять, как выразился один французский президент, свою "непомерную привилегию" на мировую резервную валюту".Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824171685.html

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в мире, джо байден, сша, россия