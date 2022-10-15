Рейтинг@Mail.ru
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/obstrely-1824231015.html
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2022
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье
Удар по инфраструктурным объектам был нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в городском совете. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:47
2022-10-15T07:47
специальная военная операция на украине
украина
запорожье
владимир путин
киев
украинская железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Удар по инфраструктурным объектам был нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в городском совете."Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, опубликованном в 06.53.Это не первый удар по инфраструктурным объектам города за сутки. Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в 00.49, также сообщал, что атаки продолжаются и в 05.48.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221015/udary-1824223669.html
https://ria.ru/20221014/obstrel-1823888853.html
украина
запорожье
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, запорожье, владимир путин, киев, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожье, Владимир Путин, Киев, Украинская железная дорога
07:47 15.10.2022
 
Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье

Городской совет Запорожья: из-за удара по городу пострадали объекты инфраструктуры

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Удар по инфраструктурным объектам был нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в городском совете.
"Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, опубликованном в 06.53.
Хозяйственная постройка разрушенная в результате взрыва в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
02:17Специальная военная операция на Украине
СМИ: власти Украины заявили об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Это не первый удар по инфраструктурным объектам города за сутки. Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в 00.49, также сообщал, что атаки продолжаются и в 05.48.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Тушение пожара на месте повреждения объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 07:08Специальная военная операция на Украине
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожьеВладимир ПутинКиевУкраинская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала