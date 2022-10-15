https://ria.ru/20221015/obstrely-1824231015.html

Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье

Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2022

Власти Украины заявили об ударе по инфраструктурным объектам в Запорожье

Удар по инфраструктурным объектам был нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в городском совете. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T07:47

2022-10-15T07:47

2022-10-15T07:47

специальная военная операция на украине

украина

запорожье

владимир путин

киев

украинская железная дорога

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Удар по инфраструктурным объектам был нанесен в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщили в городском совете."Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Работают соответствующие службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, опубликованном в 06.53.Это не первый удар по инфраструктурным объектам города за сутки. Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в 00.49, также сообщал, что атаки продолжаются и в 05.48.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221015/udary-1824223669.html

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запорожье

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украина, запорожье, владимир путин, киев, украинская железная дорога