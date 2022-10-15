https://ria.ru/20221015/obstrely-1824230547.html

Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ

Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.10.2022

Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ

Украинские военные постоянно обстреливают мирных жителей в селе Шипиловка в Луганской Народной Республике, людям с детьми приходится сидеть в погребе "днем и... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T07:41

2022-10-15T07:41

2022-10-15T10:13

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ШИПИЛОВКА (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Украинские военные постоянно обстреливают мирных жителей в селе Шипиловка в Луганской Народной Республике, людям с детьми приходится сидеть в погребе "днем и ночью", сообщила РИА Новости жительница села Татьяна Мыкита.В селе осталось не более 20 человек, остальные эвакуировались. Татьяне и двоим ее детям некуда ехать, поэтому они остаются в своем доме."Мы тут живем, некуда ехать. Куда мы поедем, кому мы нужны?" - сказала она, показывая корреспонденту РИА Новости полуразрушенный дом. Воды в доме нет с мая, сообщила Татьяна.По ее словам, в село заехала натовская техника, которой управляли украинцы, постоянно барражируют дроны. Семья прячется от обстрелов в погребе, "сидим там и днем, и ночью", сказал местная жительница.По словам девочки, при обстрелах ей страшно, а огонь по селу ведут как из стрелкового оружия, так и из артиллерии.Виктория и ее брат Максим признаются, что больше всего хотят в школу."Вон школа моя там. Разбили ее", - говорит девочка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220925/referendum-1819365638.html

https://ria.ru/20221012/lnr-1823338273.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Прячемся в погребе" – семья из села Шипиловка об обстрелах ВСУ Одна из немногих семей, оставшихся в селе Шипиловка в ЛНР, прячется от украинских обстрелов в погребе. Дети больше всего хотят в школу, но она разбита. 2022-10-15T07:41 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика