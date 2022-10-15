https://ria.ru/20221015/obstrely-1824230547.html
Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ
Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.10.2022
Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ
Украинские военные постоянно обстреливают мирных жителей в селе Шипиловка в Луганской Народной Республике, людям с детьми приходится сидеть в погребе "днем и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T07:41
2022-10-15T07:41
2022-10-15T10:13
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ШИПИЛОВКА (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Украинские военные постоянно обстреливают мирных жителей в селе Шипиловка в Луганской Народной Республике, людям с детьми приходится сидеть в погребе "днем и ночью", сообщила РИА Новости жительница села Татьяна Мыкита.В селе осталось не более 20 человек, остальные эвакуировались. Татьяне и двоим ее детям некуда ехать, поэтому они остаются в своем доме."Мы тут живем, некуда ехать. Куда мы поедем, кому мы нужны?" - сказала она, показывая корреспонденту РИА Новости полуразрушенный дом. Воды в доме нет с мая, сообщила Татьяна.По ее словам, в село заехала натовская техника, которой управляли украинцы, постоянно барражируют дроны. Семья прячется от обстрелов в погребе, "сидим там и днем, и ночью", сказал местная жительница.По словам девочки, при обстрелах ей страшно, а огонь по селу ведут как из стрелкового оружия, так и из артиллерии.Виктория и ее брат Максим признаются, что больше всего хотят в школу."Вон школа моя там. Разбили ее", - говорит девочка.
https://radiosputnik.ria.ru/20220925/referendum-1819365638.html
https://ria.ru/20221012/lnr-1823338273.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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"Прячемся в погребе" – семья из села Шипиловка об обстрелах ВСУ
Одна из немногих семей, оставшихся в селе Шипиловка в ЛНР, прячется от украинских обстрелов в погребе. Дети больше всего хотят в школу, но она разбита.
2022-10-15T07:41
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РИА Новости
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
07:41 15.10.2022 (обновлено: 10:13 15.10.2022)
Жительница Шипиловки рассказала о последствиях обстрелов со стороны ВСУ
Жительница Шипиловки: из-за обстрелов со стороны ВСУ жители прячутся в погребе
ШИПИЛОВКА (ЛНР), 15 окт – РИА Новости. Украинские военные постоянно обстреливают мирных жителей в селе Шипиловка в Луганской Народной Республике, людям с детьми приходится сидеть в погребе "днем и ночью", сообщила РИА Новости жительница села Татьяна Мыкита.
В селе осталось не более 20 человек, остальные эвакуировались. Татьяне и двоим ее детям некуда ехать, поэтому они остаются в своем доме.
"Мы тут живем, некуда ехать. Куда мы поедем, кому мы нужны?" - сказала она, показывая корреспонденту РИА Новости полуразрушенный дом. Воды в доме нет с мая, сообщила Татьяна.
По ее словам, в село заехала натовская техника, которой управляли украинцы, постоянно барражируют дроны. Семья прячется от обстрелов в погребе, "сидим там и днем, и ночью", сказал местная жительница.
"Вот кровать. Мы тут спим. Мама тут, я тут, Максим там, возле мамы. А вон дырка", - говорит дочь Татьяны Виктория, показывая подвал и повреждения от обстрелов.
По словам девочки, при обстрелах ей страшно, а огонь по селу ведут как из стрелкового оружия, так и из артиллерии.
Виктория и ее брат Максим признаются, что больше всего хотят в школу.
"Вон школа моя там. Разбили ее", - говорит девочка.