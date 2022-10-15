https://ria.ru/20221015/obstrely-1824221669.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T01:26

2022-10-15T01:26

2022-10-15T01:33

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.Кроме того, представительство сообщило, что в 21.13 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 21.34 - еще три снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города, а в 21.40 вновь выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Помимо этого, по данным ведомства, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.

https://ria.ru/20221010/dnr-1822693482.html

донецк

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2022

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донецк, сцкк