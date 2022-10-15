01:26 15.10.2022 (обновлено: 01:33 15.10.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк снарядами "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Донецк, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.19 (время совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 20.47 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 21.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 21.13 украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 21.34 - еще три снаряда того же калибра по Куйбышевскому району города, а в 21.40 вновь выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Помимо этого, по данным ведомства, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.