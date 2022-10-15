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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824306832.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:27
2022-10-15T17:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.&nbsp;Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 16.00, 16.15 и 16.40 были обстреляны Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка соответственно, было выпущено 12 "натовских" снарядов. Пантелеймоновку обстреляли в 16.10 снарядами калибром 152 миллиметра. По направлению Червоногвардейского района Макеевки в 16.45 было выпущено три "натовских" снаряда.&nbsp;Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html
донецк
макеевка
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
17:27 15.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
 Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 16.00, 16.15 и 16.40 были обстреляны Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка соответственно, было выпущено 12 "натовских" снарядов. Пантелеймоновку обстреляли в 16.10 снарядами калибром 152 миллиметра. По направлению Червоногвардейского района Макеевки в 16.45 было выпущено три "натовских" снаряда.
 Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинская реактивная система залпового огня БМ-21 Град в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
13:08
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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