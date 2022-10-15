https://ria.ru/20221015/obstrel-1824306832.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T17:27

2022-10-15T17:27

2022-10-15T17:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпущено 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в 16.00, 16.15 и 16.40 были обстреляны Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка соответственно, было выпущено 12 "натовских" снарядов. Пантелеймоновку обстреляли в 16.10 снарядами калибром 152 миллиметра. По направлению Червоногвардейского района Макеевки в 16.45 было выпущено три "натовских" снаряда. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато