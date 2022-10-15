Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
В ДНР заявили, что ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Последствия обстрела центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, представительство в 14.22 зафиксировало обстрел населенного пункта Минеральное, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.