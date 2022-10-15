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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824280373.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:06
2022-10-15T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство в 14.22 зафиксировало обстрел населенного пункта Минеральное, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/donbass-1824258660.html
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824238909.html
ясиноватая
донецк
донецкая народная республика
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в мире, ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
15:06 15.10.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ снова обстреляли Донецк и Ясиноватую

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Последствия обстрела центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Ясиноватую, применив в том числе артиллерию "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.35 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
12:17
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Кроме того, представительство в 14.22 зафиксировало обстрел населенного пункта Минеральное, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
09:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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