https://ria.ru/20221015/obstrel-1824277284.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 27 снарядов за полтора часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:43

2022-10-15T14:43

2022-10-15T14:43

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 27 снарядов за полтора часа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.25 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 12.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13.25 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 13.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщения в Telegram-канале представительства.Кроме того, представительство в 12.35 зафиксировало обстрел населенного пункта Каштановое, в ходе которого украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221015/donetsk-1824241500.html

https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, нато