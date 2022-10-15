https://ria.ru/20221015/obstrel-1824238909.html

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:12

2022-10-15T09:12

2022-10-15T09:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском - артиллерию 155 и 152 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 208 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.В предыдущие сутки ведомство фиксировало 72 обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, донецкая народная республика, донецк