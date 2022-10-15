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Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824238909.html
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:12
2022-10-15T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском - артиллерию 155 и 152 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 208 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.В предыдущие сутки ведомство фиксировало 72 обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html
украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк
09:12 15.10.2022
 
Украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ДНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 208 единиц боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 51 факте ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял артиллерию 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском - артиллерию 155 и 152 миллиметра, танки, минометы 120 миллиметров. Выпустив 208 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Яковлевка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.
В предыдущие сутки ведомство фиксировало 72 обстрела со стороны украинских войск.
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