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Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 15.10.2022
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Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 15.10.2022
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:32
2022-10-15T15:32
видео
германия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
россия
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Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".
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353
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Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства и санкций против России. Люди вывешивали плакаты, осуждающие энергетическую политику правительства и призывающие открыть "Северного потока-2".
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видео, германия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, россия, видео
Видео, Германия, Северный поток — 2, Санкции в отношении России, Россия
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".
2022-10-15T15:32
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15:32 15.10.2022
 

Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен

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Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".
 
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