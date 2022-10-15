https://ria.ru/20221015/noybrandenburg-1824284136.html
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 15.10.2022
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:32
2022-10-15T15:32
2022-10-15T15:32
видео
германия
северный поток — 2
санкции в отношении россии
россия
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Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства и санкций против России. Люди вывешивали плакаты, осуждающие энергетическую политику правительства и призывающие открыть "Северного потока-2".
2022-10-15T15:32
true
PT1M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, германия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, россия, видео
Видео, Германия, Северный поток — 2, Санкции в отношении России, Россия
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".
2022-10-15T15:32
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PT1M01S
Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".