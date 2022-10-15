https://ria.ru/20221015/noybrandenburg-1824284136.html

Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен

Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен - РИА Новости, 15.10.2022

Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен

Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:32

2022-10-15T15:32

2022-10-15T15:32

видео

германия

северный поток — 2

санкции в отношении россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824283646_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72c08eb2fa1749362c16893a182bf92d.jpg

Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства. Люди вывешивали плакаты, осуждающие санкции против России и призывающие открыть "Северный поток-2".

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алиса Абакумова

Алиса Абакумова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства и санкций против России. Люди вывешивали плакаты, осуждающие энергетическую политику правительства и призывающие открыть "Северного потока-2". 2022-10-15T15:32 true PT1M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, германия, северный поток — 2, санкции в отношении россии, россия, видео