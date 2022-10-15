Норвежская полиция задержала россиянина из-за двух дронов в багаже
В аэропорту Тромсе задержали россиянина с двумя дронами и снимками вертолета ВС Норвегии
© AP Photo / Fredrik VarfjellПолицейский, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полицейский, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии задержала в аэропорту Тромсе на севере страны еще одного гражданина России, обвинив его в управлении дроном, сообщает в субботу телеканал NRK.
В пятницу суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и множество карт памяти.
"В пятницу утром россиянин был арестован и обвинен в управлении дроном в Норвегии. В его камере полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолета вооруженных сил Норвегии Bell. Это уже второе за неделю задержание россиян с дронами", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что мужчина в субботу был отправлен под стражу на четыре недели.
Как сообщает газета VG со ссылкой на полицию, подозреваемый - 51-летний мужчина задержан "с большим количеством фотографий".
По данным издания, мужчина объяснил, что пересек границу на КПП "Стурскуг" в четверг, находясь на пути в Шпицберген в связи с рабочей поездкой. "Мужчина признался, что управлял дроном, но говорит, что фотографировал только в личных целях", - отмечает VG.
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