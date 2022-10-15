https://ria.ru/20221015/norvegiya-1824317730.html

Норвежская полиция задержала россиянина из-за двух дронов в багаже

Норвежская полиция задержала россиянина из-за двух дронов в багаже - РИА Новости, 15.10.2022

Норвежская полиция задержала россиянина из-за двух дронов в багаже

Полиция Норвегии задержала в аэропорту Тромсе на севере страны еще одного гражданина России, обвинив его в управлении дроном, сообщает в субботу телеканал NRK. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T18:45

2022-10-15T18:45

2022-10-15T18:45

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии задержала в аэропорту Тромсе на севере страны еще одного гражданина России, обвинив его в управлении дроном, сообщает в субботу телеканал NRK.В пятницу суд в Норвегии отправил под арест на две недели россиянина с израильским паспортом, которого задержали на границе, обнаружив у него в багаже два дрона и множество карт памяти.Отмечается, что мужчина в субботу был отправлен под стражу на четыре недели.Как сообщает газета VG со ссылкой на полицию, подозреваемый - 51-летний мужчина задержан "с большим количеством фотографий".По данным издания, мужчина объяснил, что пересек границу на КПП "Стурскуг" в четверг, находясь на пути в Шпицберген в связи с рабочей поездкой. "Мужчина признался, что управлял дроном, но говорит, что фотографировал только в личных целях", - отмечает VG.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html

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в мире, норвегия, тромс, россия