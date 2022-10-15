https://ria.ru/20221015/nefteprovod-1824291526.html

Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили

Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили - РИА Новости, 15.10.2022

Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили

Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба". РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:58

2022-10-15T15:58

2022-10-15T16:28

польша

в мире

нефтепровод "дружба"

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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".Отмечается, что поставки в Германию ведутся по обоим трубопроводам западного участка. В компании добавили, что расследование по факту разгерметизации одной из ниток нефтепровода продолжается. Сейчас на месте разлива нефти производится очистка территории, подчеркнул оператор.В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе. В свою очередь, правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.

https://ria.ru/20221014/vybory-1824100770.html

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, в мире, нефтепровод "дружба"