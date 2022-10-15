15:58 15.10.2022 (обновлено: 16:28 15.10.2022)
Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили
Прокачку нефти по поврежденному в Польше участку нефтепровода "Дружба" восстановили
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
"Pern восстановил прокачку нефти по поврежденному трубопроводу", — говорится в заявлении.
Отмечается, что поставки в Германию ведутся по обоим трубопроводам западного участка. В компании добавили, что расследование по факту разгерметизации одной из ниток нефтепровода продолжается. Сейчас на месте разлива нефти производится очистка территории, подчеркнул оператор.
В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе.
В свою очередь, правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.