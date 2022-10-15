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Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили - РИА Новости, 15.10.2022
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Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили
Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили - РИА Новости, 15.10.2022
Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили
Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба". РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:58
2022-10-15T16:28
польша
в мире
нефтепровод "дружба"
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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".Отмечается, что поставки в Германию ведутся по обоим трубопроводам западного участка. В компании добавили, что расследование по факту разгерметизации одной из ниток нефтепровода продолжается. Сейчас на месте разлива нефти производится очистка территории, подчеркнул оператор.В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе. В свою очередь, правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
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польша, в мире, нефтепровод "дружба"
Польша, В мире, Нефтепровод "Дружба"
15:58 15.10.2022 (обновлено: 16:28 15.10.2022)
 
Прокачку нефти по польскому участку "Дружбы" восстановили

Прокачку нефти по поврежденному в Польше участку нефтепровода "Дружба" восстановили

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польский оператор Pern сообщил о восстановлении прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
"Pern восстановил прокачку нефти по поврежденному трубопроводу", — говорится в заявлении.
Отмечается, что поставки в Германию ведутся по обоим трубопроводам западного участка. В компании добавили, что расследование по факту разгерметизации одной из ниток нефтепровода продолжается. Сейчас на месте разлива нефти производится очистка территории, подчеркнул оператор.
В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отметили падение давления в трубопроводе.
В свою очередь, правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ, в которую ведет нефтепровод, выяснить, есть ли у инцидента политическая подоплека и может ли это быть связано с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2".
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии, южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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