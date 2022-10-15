https://ria.ru/20221015/neftedobycha-1824323124.html

Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным

Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным - РИА Новости, 16.10.2022

Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным

Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт положительно оценил решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти, его слова... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-15T19:20

2022-10-15T19:20

2022-10-16T00:48

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КАИР, 15 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт положительно оценил решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти, его слова приводит телеканал Al Arabia. Он отметил, что этот шаг был верным и своевременным.В заявлении бин Сабта, опубликованном на сайте ОАПЕК, говорится, что ОПЕК+ приняла во внимание неопределенность, связанную с показателями мировой экономики, в свете ожиданий, что темпы ее роста снизятся примерно на 3% в течение года.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.МИД Саудовской Аравии позже выпустил заявление, в котором указал, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке Москвы в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20221012/opek-1823506824.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, саудовская аравия, сша, опек