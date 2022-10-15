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Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным - РИА Новости, 16.10.2022
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Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным
Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным - РИА Новости, 16.10.2022
Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным
Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт положительно оценил решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти, его слова... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-15T19:20
2022-10-16T00:48
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КАИР, 15 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт положительно оценил решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти, его слова приводит телеканал Al Arabia. Он отметил, что этот шаг был верным и своевременным.В заявлении бин Сабта, опубликованном на сайте ОАПЕК, говорится, что ОПЕК+ приняла во внимание неопределенность, связанную с показателями мировой экономики, в свете ожиданий, что темпы ее роста снизятся примерно на 3% в течение года.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.МИД Саудовской Аравии позже выпустил заявление, в котором указал, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке Москвы в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
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цены на нефть, россия, саудовская аравия, сша, опек
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, США, ОПЕК
19:20 15.10.2022 (обновлено: 00:48 16.10.2022)
 
Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным

Генсек ОАПЕК Али бин Сабт: решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи — верное и своевременное

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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КАИР, 15 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт положительно оценил решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти, его слова приводит телеканал Al Arabia.
Он отметил, что этот шаг был верным и своевременным.
В заявлении бин Сабта, опубликованном на сайте ОАПЕК, говорится, что ОПЕК+ приняла во внимание неопределенность, связанную с показателями мировой экономики, в свете ожиданий, что темпы ее роста снизятся примерно на 3% в течение года.
Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
МИД Саудовской Аравии позже выпустил заявление, в котором указал, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке Москвы в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
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Байден переоценит отношения США и Саудовской Аравии из-за сделки ОПЕК+
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияСШАОПЕК
 
 
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