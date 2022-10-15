19:20 15.10.2022 (обновлено: 00:48 16.10.2022)
Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи верным и своевременным
Генсек ОАПЕК Али бин Сабт: решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи — верное и своевременное
Нефтяные качалки. Архивное фото
КАИР, 15 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт положительно оценил решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти, его слова приводит телеканал Al Arabia.
Он отметил, что этот шаг был верным и своевременным.
В заявлении бин Сабта, опубликованном на сайте ОАПЕК, говорится, что ОПЕК+ приняла во внимание неопределенность, связанную с показателями мировой экономики, в свете ожиданий, что темпы ее роста снизятся примерно на 3% в течение года.
Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
Президент США Джо Байден назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
МИД Саудовской Аравии позже выпустил заявление, в котором указал, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, и его приняли все страны-участницы сделки. Ведомство отвергло обвинения США в поддержке Москвы в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.