https://ria.ru/20221015/moskva-1824239098.html

В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова

В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова - РИА Новости, 15.10.2022

В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра имени А. С... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:12

2022-10-15T09:12

2022-10-15T09:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817005082_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_4541480b9319029375cb1e73c815168f.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра - МКНЦ им. А.С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций."Оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие, их общая площадь составила почти 6,8 тысячи квадратных метров, сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что для пассажиров общественного транспорта поставили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. В зоне благоустройства сделали парковки, причем количество машино-мест значительно увеличилось. Со стороны Терлецкого проезда организована парковка для посетителей медцентра. В рамках проекта заменили старое ограждение территории МКНЦ протяженностью почти 1,2 тысячи метра.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что проведены мероприятия по озеленению: обновили существующий и разбили новый газон, его общая площадь составила 5,9 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20221014/blagoustroystvo-1824032666.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/blagoustroystvo-1823115973.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва