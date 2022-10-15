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В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова - РИА Новости, 15.10.2022
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В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова
В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова - РИА Новости, 15.10.2022
В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра имени А. С... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:12
2022-10-15T09:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра - МКНЦ им. А.С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций."Оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие, их общая площадь составила почти 6,8 тысячи квадратных метров, сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков.В комплексе городского хозяйства отметили, что для пассажиров общественного транспорта поставили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. В зоне благоустройства сделали парковки, причем количество машино-мест значительно увеличилось. Со стороны Терлецкого проезда организована парковка для посетителей медцентра. В рамках проекта заменили старое ограждение территории МКНЦ протяженностью почти 1,2 тысячи метра.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что проведены мероприятия по озеленению: обновили существующий и разбили новый газон, его общая площадь составила 5,9 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20221014/blagoustroystvo-1824032666.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:12 15.10.2022
 
В Москве завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени Логинова

Специалисты завершили благоустройство территорий возле МКНЦ имени А.С. Логинова в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБлагоустройство
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий возле Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены мероприятия по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий в районе крупнейшего многопрофильного медицинского центра - МКНЦ им. А.С. Логинова. В зону благоустройства вошли участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда. Там появились комфортные пешеходные маршруты, современное освещение и удобные парковки", - отметил Бирюков.
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Вчера, 14:13Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Заммэра подчеркнул, что под землю убрали воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Оборудовали новые тротуары и привели в порядок существующие, их общая площадь составила почти 6,8 тысячи квадратных метров, сделали спуски для маломобильных граждан, заменили асфальт на проезжей части и парковках. Установили 75 фонарей с энергосберегающими светильниками, пешеходные переходы оснастили 12 опорами с контрастным освещением, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее в темное время суток", - рассказал Бирюков.
В комплексе городского хозяйства отметили, что для пассажиров общественного транспорта поставили три остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. В зоне благоустройства сделали парковки, причем количество машино-мест значительно увеличилось. Со стороны Терлецкого проезда организована парковка для посетителей медцентра. В рамках проекта заменили старое ограждение территории МКНЦ протяженностью почти 1,2 тысячи метра.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что проведены мероприятия по озеленению: обновили существующий и разбили новый газон, его общая площадь составила 5,9 тысячи квадратных метров.
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