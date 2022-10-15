https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824308140.html
Беглов передал мобилизованным комплекты со снаряжением
Беглов передал мобилизованным комплекты со снаряжением - РИА Новости, 15.10.2022
Беглов передал мобилизованным комплекты со снаряжением
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, где проходят боевое слаживание призванные в рамках... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T17:38
2022-10-15T17:38
2022-10-15T17:38
александр беглов
санкт-петербург
нижний новгород
частичная мобилизация в россии
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, где проходят боевое слаживание призванные в рамках частичной мобилизации из Петербурга, Нижнего Новгорода, Карелии, он передал им 1255 именных комплектов с дополнительным снаряжением, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Губернатор посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, на территории которого формируется мотострелковый полк территориальных войск. Здесь проходят боевое слаживание призванные в рамках частичной мобилизации из Петербурга, Нижнего Новгорода, Карелии", - говорится в сообщении.Беглов поприсутствовал на занятиях по тактической, специальной, инженерной и медицинской подготовке. Их проводят преподаватели Военной академии связи имени Буденного. Также губернатор ознакомился с бытовыми условиями и организацией питания мобилизованных."Александр Беглов передал призванным в ходе частичной мобилизации 1255 именных комплектов (баулов), в которых собрано дополнительное снаряжение", - отмечается в сообщении.Губернатор также рассказал, какие меры принимает правительство Петербурга по социальной защите мобилизованных и их семей."Постановлением городского правительства принято решение. Первое – выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей, добровольцам по 300 тысяч. Выплаты уже начали производить. Бесплатное питание в школах- завтрак и обед всем детям военнослужащих. Бесплатный детский сад. Бесплатный проезд на общественном транспорте детям и совершеннолетним студентам. Бесплатные путевки в лагеря отдыха, устройство в школы, детские сады", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221015/mobilizatsiya-1824307524.html
https://ria.ru/20221015/yakutiya-1824289899.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр беглов, санкт-петербург, нижний новгород, частичная мобилизация в россии, безопасность
Александр Беглов, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Частичная мобилизация в России, Безопасность
Беглов передал мобилизованным комплекты со снаряжением
Губернатор Петербурга Беглов передал мобилизованным комплекты с дополнительным снаряжением
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, где проходят боевое слаживание призванные в рамках частичной мобилизации из Петербурга, Нижнего Новгорода, Карелии, он передал им 1255 именных комплектов с дополнительным снаряжением, сообщает
пресс-служба администрации губернатора города.
"Губернатор посетил одно из воинских соединений Западного военного округа, на территории которого формируется мотострелковый полк территориальных войск. Здесь проходят боевое слаживание призванные в рамках частичной мобилизации из Петербурга, Нижнего Новгорода, Карелии", - говорится в сообщении.
Беглов поприсутствовал на занятиях по тактической, специальной, инженерной и медицинской подготовке. Их проводят преподаватели Военной академии связи имени Буденного. Также губернатор ознакомился с бытовыми условиями и организацией питания мобилизованных.
"Александр Беглов
передал призванным в ходе частичной мобилизации 1255 именных комплектов (баулов), в которых собрано дополнительное снаряжение", - отмечается в сообщении.
Губернатор также рассказал, какие меры принимает правительство Петербурга по социальной защите мобилизованных и их семей.
"Постановлением городского правительства принято решение. Первое – выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей, добровольцам по 300 тысяч. Выплаты уже начали производить. Бесплатное питание в школах- завтрак и обед всем детям военнослужащих. Бесплатный детский сад. Бесплатный проезд на общественном транспорте детям и совершеннолетним студентам. Бесплатные путевки в лагеря отдыха, устройство в школы, детские сады", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.