21:29 15.10.2022 (обновлено: 21:33 15.10.2022)
Экс-посол Украины Мельник обратился к Западу с дерзкой просьбой
Экс-посол Украины Мельник потребовал у Европы создать танковый альянс для ВСУ
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у западных государств создать Европейский танковый союз для помощи ВСУ. Его цитирует Welt.
"Мы просим канцлера Олафа Шольца сформировать Европейский танковый альянс. В дюжине стран есть 2000 танков Leopard-2. Если каждая из этих стран уступит Украине около десяти процентов, мы сможем создать целую армию из 200 и более машин", — заявил дипломат.
Мельник посетовал, что у Германии все приходится заказывать на годы вперед, потому что сроки ожидания тяжелой техники слишком велики. Как уточнил экс-посол, Киев нуждается в долгосрочных обязательствах Берлина в вопросе поставок кораблей, корветов, фрегатов и подводных лодок, а также истребителей. По его мнению, немецкая военная промышленность производит "лучшее оружие в мире".
Ранее известный своими скандальными высказываниями украинский посол в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и отправился в Киев. Дипломат запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков. Он неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ и даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.