https://ria.ru/20221015/melnik-1824334506.html

Экс-посол Украины Мельник обратился к Западу с дерзкой просьбой

Экс-посол Украины Мельник обратился к Западу с дерзкой просьбой - РИА Новости, 15.10.2022

Экс-посол Украины Мельник обратился к Западу с дерзкой просьбой

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у западных государств создать Европейский танковый союз для помощи ВСУ. Его цитирует Welt. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T21:29

2022-10-15T21:29

2022-10-15T21:33

политика

андрей мельников

олаф шольц

германия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у западных государств создать Европейский танковый союз для помощи ВСУ. Его цитирует Welt.Мельник посетовал, что у Германии все приходится заказывать на годы вперед, потому что сроки ожидания тяжелой техники слишком велики. Как уточнил экс-посол, Киев нуждается в долгосрочных обязательствах Берлина в вопросе поставок кораблей, корветов, фрегатов и подводных лодок, а также истребителей. По его мнению, немецкая военная промышленность производит "лучшее оружие в мире".Ранее известный своими скандальными высказываниями украинский посол в Германии Андрей Мельник после почти восьми лет работы покинул Берлин и отправился в Киев. Дипломат запомнился резкими выпадами в адрес немецких политиков. Он неоднократно критиковал правительство Германии в вопросе поставок вооружения для ВСУ и даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с патроном, приклеенным к раковине. Изображение сопровождалось надписью "немецкое оружие для Украины уже в пути". Кроме того, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", заявлял, что пособник гитлеровцев Степан Бандера был "борцом за свободу", и отрицал его причастность к массовым убийствам поляков.

https://ria.ru/20221014/ssha-1824123045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, андрей мельников, олаф шольц, германия, украина, вооруженные силы украины